Rozširujú RTG oddelenie, pre pacientov bude dostupnejšie + FOTO

Považské RTG oddelenie bude mať novú budovu, aj prístroje.

7. aug 2020 o 8:00 RPB

Väčšina z nás už absolvovala vyšetrenie na rádiodiagnostickom (RTG) oddelení, kvôli zlomenine, bolestiam brucha alebo iným závažným problémom. O práci RTG oddelenia v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica sme sa zhovárali s primárkou oddelenia Ivanou Holincovou.

Aké je spektrum vyšetrení na vašom oddelení? Koľko pacientov denne vyšetríte?

Denne vyšetríme 250 až tristo pacientov. Z toho asi dvadsať percent sú pacienti, ktorých hospitalizovali v našej nemocnici, ostatní prichádzajú so žiadankou z odborných ambulancií alebo od obvodných lekárov. Po tom, ako skončí pracovná doba, začína pohotovostná služba pre urgentné stavy, takže zabezpečujeme nepretržitú, 24-hodinovú prevádzku.

Robíme celé spektrum sonografických a röntgeno-logických vyšetrení, RTG snímky všetkých častí tela, sonografické vyšetrenia mäkkých častí a kĺbov, ciev, brucha, krku a prsníkov. Prsníky u žien nad štyridsať rokov vyšetrujeme aj mamograficky ako súčasť celoštátneho preventívneho programu.

V indikovaných prípadoch robíme aj biopsie z podozrivých ložísk v prsníkoch pod sono kontrolou.

Ako sa prejavila korona-kríza na množstve pacientov, ktorých vyšetrujete?

Počas najkritickejších týždňov klesol počet pacientov, ktorých vyšetrujeme, na polovicu. Vzhľadom na povinne prijaté opatrenia sme nemohli robiť preventívne ani plánované kontrolné vyšetrenia. Ovplyvnilo to najmä mamografické a sonografické vyšetrenia prsníkov, ale aj iné kontrolné vyšetrenia, ktoré ešte stále „tlačíme“ pred sebou. Napriek maximálnej snahe tento sklz nedokážeme dobehnúť tak rýchlo, ako by sme si želali, preto aj touto cestou prosím pacientov o trpezlivosť.

Zdôrazňujem, že ide o plánované kontroly u pacientov bez akútnych zdravotných problémov. Pacientov, ktorých pošlú lekári so závažnými zdravotnými problémami, vyšetrujeme ihneď.

Koľko zamestnancov zabezpečuje nepretržitý chod vášho oddelenia?

Na oddelení pracuje desať lekárov, z toho traja lekári s atestáciou v odbore rádio-lógia, ďalší lekári sú zaradení v špecializačnej príprave, trinásť rádiologických technikov a tri zdravotné sestry. V centrálnej evidencii sú pacientom k dispozícii dve administratívne pracovníčky, ktoré zadávajú požiadavky na vyšetrenie do nemocničného informačného systému a vykazujú vyšetrenia do zdravotných poisťovní.

Dnes všetko funguje len cez počítačovú sieť, pri akejkoľvek poruche v systéme nemôžeme pokračovať v práci, prístroje nám to nedovolia. Vtedy nám okamžite prídu na pomoc pracovníci nášho oddelenia informačných technológií, ktorým sa chcem srdečne poďakovať.

Ako ste spokojní s prístrojovým vybavením vášho oddelenia?

RTG snímky zhotovujeme na troch digitalizovaných prístrojoch. Jeden z nich patrí medzi najmodernejšie RTG prístroje s priamou digitalizáciou. Tá umožňuje lepšie zobrazenie a vzhľadom na rýchlosť aj väčší počet pacientov, ktorých vyšetríme. Zakúpili ho vo februári.

Zubný panoramatický RTG prístroj prestáva spoľahlivo fungovať, preto plánujeme zakúpiť nový prístroj s priamou digitalizáciou. Práve prebieha obstarávanie nového mamografu, ktorý bude spĺňať prísne kritériá pre nový mamografický screening, do ktorého sa chceme zapojiť.

Vzhľadom na veľkú spádovú oblasť budeme mamograf naplno využívať.

Vo dvore nemocnice pred niekoľkými dňami položili základný kameň budovy Jednotka magnetickej rezonancie- centrum diagnostiky.

Je to veľký projekt, ktorý chcú ukončiť do konca júla 2021. Do týchto priestorov presunú jeden RTG prístroj a jeden sonograf, ktoré budú slúžiť najmä pre urgentný príjem a lôžkové oddelenia, a budú zabezpečovať nepretržitú prevádzku.

Významne rozšíri spektrum vyšetrení nový CT prístroj a magnetická rezonancia, ktoré umiestnia do tejto budovy. Bude to mať veľký význam pre obyvateľov regiónu, pre zlepšenie dostupnosti vyšetrení, aby ľudia kvôli nim nemuseli cestovať do Žiliny a Trenčína.