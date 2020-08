Letné kúpalisko prejde rekonštrukciou

Letné kúpalisko v Považskej Bystrici tento rok už svoje brány neotvorí. Ľudia o kúpanie neprídu, nechajú otvorenú mestskú plaváreň.

7. aug 2020 o 11:44 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Letné kúpalisko v Považskej Bystrici tento rok už svoje brány neotvorí. Magistrát mesta preto využil toto obdobie na jeho kompletnú rekonštrukciu.

Obnovou prešla fólia v oboch bazénoch, strojovňa či ihrisko, v areáli pribudnú i nové šmykľavky.

"O tom, že toto kúpalisko bude v lete zatvorené rozhodol ešte v máji krízový štáb, a to jednak z hygienických ale i kapacitných dôvodov, pretože v nadväznosti na kritériá počtu obyvateľov by to pri malej rozlohe možno znamenalo, že dve tretiny stabilných návštevníkov by sa denne na kúpalisko nedostali," načrtol pre agentúru TASR primátor Karol Janas.

Samospráva sa preto podľa neho rozhodla, že tento čas využije na kompletnú rekonštrukciu kúpaliska, pretože sa do neho zásadne neinvestovalo už desaťročia. "Najväčšie problémy nám robili bazénové fólie, cez ktoré nám už pretekala voda. Oba bazény tak prešli kompletnou rekonštrukciou bazénových fólií, jednak veľký plavecký bazén a malý detský," priblížil.

Mesto sa zároveň snažilo aj úplne zmeniť celý priestor areálu. "Jednak tam bola veľmi stará šmykľavka, ktorú sme demontovali, pretože už nespĺňala statické požiadavky. Nahradí sa úplne novou, typom kamikadze. Zároveň sme sa rozhodli, že tam osadíme ešte nový tobogan pre menšie deti a do detského bazéna príde nová šmykľavka," spresnil Janas.

Okrem toho mesto v spolupráci s občianskym združením Ľudia pre hádzanú podľa neho zrekonštruovali miestne športovisko tak, aby tam bolo možné hrať aj plážovú hádzanú. Doteraz tam bol len plážový volejbal, teraz pribudnú i ďalšie športy. "Veľmi zlú statiku mal aj altánok. Mestské športové kluby v rámci svojich kapacít vybudovali úplne nový. Kompletnou rekonštrukciou prejde aj strojovňa a ďalšie technické zázemie," doplnil.

Samospráva pri verejnej súťaži na rekonštrukciu aj ušetrila. Náklady na práce odhadla na 250.000 eur, cena sa znížila na 150.000 eur. "Úspory, ktoré máme, môžeme investovať tak, aby sme prostredie kúpaliska ďalej zlepšovali," uviedol primátor. Rekonštrukciu by mal dodávateľ ukončiť do začiatku septembra. Ľudia o kúpanie v Považskej Bystrici neprídu, mesto sa rozhodlo ponechať otvorenú mestskú plaváreň.