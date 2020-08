Osvieženie počas horúčav je tento rok skromnejšie

Niektoré mestá na Považí tento rok nespustili fontány. Niekde ich rekonštruujú, inde ich odstavili kvôli koronavírusu.

9. aug 2020 o 8:00 Anna Kopčanová

POVAŽIE . Vo viacerých mestách na Považí odstavili fontány.

Časť z nich rekonštruujú, časť zastavili pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Niektorí ľudia sa sťažujú, iní naopak zmenu nepostrehli.

V Púchove tento rok odstavili tri fontány. Mesto ich neprevádzkuje po rozhodnutí, ktoré padlo na zasadnutí počas korony.

„Bola korona a padlo rozhodnutie, že fontány nespustíme,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Laura Krošláková. V meste nefunguje toto leto ani rosiaca brána v Marczibányiho záhrade.

Ľudia sa rozdeľujú na dva tábory. Niektorí sa sťažujú, že v Púchove fontány spustené nie sú a iní to naopak ani nezaregistrovali.

„Nezaoberám sa tým, fontány nevyužívam,“ hovorí dôchodkyňa Anna. Iná mladá žena tvrdí, že teplé dni trávi doma a fontány nepotrebuje. „Aspoň sa ľudia nebláznia,“ hovorí žartom Púchovčanka.

„Ja som si všimla, že fontány na pešej zóne nejdú, ale mohli by, lebo dni sú horúce. Všetko je odpojené. Myslím si, že dôvodom je korona. Nová fontána je momentálne škaredá, lebo bez spustenej vody to vyzerá, akoby na mieste nič nebolo,“ hovorí Jarmila.

Za spustenie vody vo fontánach je aj Tereza, ovlaženie vzduchu v horúcich dňoch jej chýba.

Dôchodca Emil pripomína, že pri fontánach sa predtým hrali deti, teraz sú tieto miesta pusté.

„Ale aj šetriť treba, nič nie je zadarmo,“ dodáva.

Niektoré rekonštruujú, iné spustili

V Dubnici nad Váhom niektoré fontány odstavili, pretože ich prerábajú. Mesto má dve.

Námestie Matice slovenskej bude mesto rekonštruovať, a teda je nefunkčné, rovnako ako fontány. „Vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu a problematickosť tejto zóny ich mesto nespúšťa,“ vysvetľuje hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Rezáková.

Druhé námestie je po rekonštrukcii a fontána na ňom je spustená.

V Považskej Bystrici oživili fontánu pred kinom Mier. Obklad z kameňa vračan vymenili. „Rozpadal sa, čo ohrozovalo ľudí aj majetok mesta. Výmena bola drahá,“ hovorí hovorkyňa mesta Zuzana Bryndziarová. Obnovili aj vnútorný náter.

Fontána má tvar prieniku dvoch kruhov s polomerom tridsať a pätnásť metrov. Kvôli jej tvaru bola práca náročná. „Použili nízkonasiakavú, svetlú leštenú žulu Giallo Ornamentale.“

Fontánu pred mestským úradom pre koronu spustili až 22. mája.

Kvôli opotrebeniu má náročnú prevádzku. Chcú ju rekonštruovať. „Uvažujeme, že vybudujeme brodivú fontánu. Chceme rekonštruovať aj ostatné mestské fontány.“

K rosiacej bráne v centre pred pár dňami namontovali priestorový termostat. „Spúšťa rosenie pri teplote nad približne dvadsať stupňov Celzia, od deviatej hodiny na pol dňa. Počas dňa sú nevyhnutné pätnásťminútové prestávky, a to napoludnie, o tretej a šiestej.“

Pravidelne dezinfikujú

Na námestí v Pruskom fontána funguje aj toto leto. Pravidelne ju dezinfikujú. Počas horúcich dní je ľuďom k dispozícii aj rosiaca brána.

Fontány a rosiace brány v obci inštalujú pre zlepšenie mikroklímy. Fontána pitnú vodu nemá, dezinfikujú ju, ale do rosiacich brán pitnú vodu používajú štandardne.

„Oblasti s fontánami, rosiacimi bránami a stromami radi využívajú deti a seniori. Mikroklíma je dôležitá, zdravie je ale hlavne o fyzickej a psychickej pohode,“ hovorí Viliam Cíbik, lekár a starosta obce Pruské.



Nedali striktné nariadenie



Pri obmedzeniach v súvislosti s fungovaním fontán nešlo o striktné nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením koronavírusu.

Mestá a obce pristupovali k vlastným opatreniam.

„Okrem technických a organizačných opatrení pre koronavírus prijali aj také, ktoré boli následkom negatívnych finančných dosahov na ich rozpočty,“ hovorí Renáta Beníková, hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.

Dodáva, že samotné prevádzkovanie fontán v mestách nebolo Úradom verejného zdravotníctva SR zakázané, no ani odporúčané.

„Je to pre zhromažďovanie väčšieho počtu osôb na jednom mieste a zároveň zabezpečenie ich dôsledného čistenia a dezinfekcie.“

Fontány v mestách a obciach plnia predovšetkým estetickú funkciu.

Rosiace brány slúžia aj na osvieženie.

„Voda vo fontánach býva častokrát ešte chemicky upravená, rozhodne neslúži na pitie. Obsahuje pridané látky za účelom zabezpečenia jej dezinfekcie a nie je faktorom prenosu koronavírusu,“ ubezpečuje regionálna hygienička Beníková s tým, že zväčša sú fontány a rosiace brány napojené na verejné vodovody, v ktorých kvalita vody je monitorovaná, preto sa iné testovanie nevykonáva.