Súboj najlepších dvoch mužstiev minulého ročníka pre Banskú Bystricu

Dubnickí futbalisti sa takmer po mesiaci stretli so súperom z Banskej Bystrice opäť. V poslednom meraní síl vyhrala Dubnica presvedčivo 4:1 a získala majstrovský titul. Dnes hráči nevedeli prekonať hosťujúceho brankára a podľahli Banskej Bystrici najtesnejším rozdielom 1:0.

9. aug 2020 o 11:09 Tomáš Somr

DUBNICA NAD VÁHOM. Už v začiatku stretnutia sa ukázalo, že to bude futbal z jednej strany na druhú. V 6. minúte zahrával priamy kop hosťujúci Dolný jeho prudký nákop však Digaňa vyboxoval. Hráč Banskej Bystrice Jozef Dolný bol pri chuti aj v 16. minúte, keď sa pokúšal krížnou strelou prekonať domáceho brankára, ale strele chýbala potrebná presnosť.

V prebiehajúcej 20 minúte sa dostala k slovu aj domáca Dubnica, keď po sérii nepresností v hosťujúcej obrane sa lopta dostala až k Dávidíkovi, ktorý zoči voči brankára Krejčího nepreloboval. Bystrica bola aktívnejšia skúšala to z každej pozície, čoho výsledkom bola aj delovka Migaľu v 34. minúte. Hráč hostí pálil z dvadsaťpäťmetrovej vzdialenosti, brankár Digaňa predviedol svoje kvality.

Dubnica ku koncu polčasu skúšala tiež strelu z väčšej vzdialenosti ale tá z kopačky Bilovského v 38. minúte nemala potrebnú razanciu. Zápas sa hral v extrémne teplom počasí, ale s nasadením oboch mužstiev. Do polčasu už gól nepadol a na svetelnej tabuli sa výsledok nemenil.

V druhom polčase prvý pohrozili domáci, keď v 58. minúte center striedajúceho Petráša z pravej strany hlavičkoval Kuzma nad. V 60. minúte boli veľmi blízko ku gólu hostia, keď Dolného presnú strelu po zemi vytesnil Digaňa na roh. V 75. minúte sa už menilo skóre, bohužiaľ pre domácich. Po peknej akcii Migaľa, Frimmel a Vujoševič sa posledne menovaný zapísal do listiny strelcov, keď nikým nekrytý na zadnej žrdi skóroval – 0:1.

V končiacej sa 81. minúte mohla Bystrica uštedriť K.O domácim hráčom, keď striedajúci Geron Tocka vysunul Polievku, ale ten sám na brankára Digaňu neuspel. V 89. minúte našiel domáci Matúš dlhým pasom Michala Petráša. Došlo k stretu domáceho útočníka s hosťujúcim brankárom Krejčím a domáci hráč videl z rúk hlavného rozhodcu Čiernika červenú kartu. V nadstavenom čase sa Dubnica ešte pokúsila aj o desiatich hráčoch urobiť niečo s výsledkom, ale dobrý center Kuzmu už adresáta pred bránou nenašiel.

Zápas sa tak skončil tesnou prehrou Dubnice 1:0. V tabuľke po dvoch kolách tak majú domácu hráči jeden bod za remízu. V ďalšom kole o týždeň cestujú hráči Dubnice nad Váhom, opäť k silnému súperovi do Skalice.

Góly: 75. Vujoševič



Diváci: 655

Rozhodovali: Čiernik – Kuba, Bobko

ŽK : 23. Levai - 40.Migaľa

ČK : 90. M.Petraš

Zostavy:

Dubnica nad Váhom: Digaňa – D. Švec, Pleva (84. Martinek), Vaculík, Čurik, Janček (46. Janco), Kuzma, Bilovský, Levai (46. M. Petráš), Dávidík (75. Matúš), Pagáč



Banská Bystrica: Krejčí – Nosko, V. Tóth (87. Gonda), Uhrinčať (59. Frimmel), Dolný (78. Tocka), Snitka, Polievka (87. Kupčík), Prikryl, Vujoševič (78. Laksik), Migaľa, Vajda





Peter Jakuš (tréner FK Dunica nad Váhom): „V prvom polčase obe mužstvá mali na to aby strelili gól, nestalo sa tak. Futbal bol otvorený. Hralo sa hore dole, kto dá gól vyhrá, tak sa aj stalo. Súper bol šťastnejší a vyhral. Bystrica prišla so zabezpečenou obranou i odvahou smerom dopredu. To bola iná Bystrica ako minule. Boli kompaktnejší. Mali sme dať gól z Dávidíkovej šance. Keby sme ho boli dali, bol by to úplne iný zápas. Musíme sa psychicky s tohto dostať, máme na konte jeden bod. Treba spoločne zamakať, aby ich bolo viac.“