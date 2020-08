Ortopedické oddelenie vynovili, pacienti čakajú kratšie + FOTO

Ortopedické oddelenie NsP v Považskej Bystrici prešlo zásadnými zmenami. Zrekonštruovali ho, majú nové zariadenie, robia viac zákrokov, obmenil sa aj personál.

10. aug 2020 o 8:00 (R PB)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici (NsP PB) zrekonštruovali ortopedické oddelenie. Robia nové zákroky, pribudlo vybavenie, personál a zmenili aj organizáciu.

„Výhodou ortopedického oddelenia v Považskej Bystrici je, že máme mladý lekársky tím s chuťou vzdelávať sa a zavádzať nové, moderné metódy. Vieme presnejšie, čo máme zindikovať a čo nie,“ hovorí Marcel Šumec, primár ortopedického oddelenia Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici (NsP PB).

Ďalšou výhodou tohto oddelenia v Považskej Bystrici je, že čakacie doby nie sú tak dlhé ako vo fakultných nemocniciach. „Je to tým, že riešime predovšetkým traumatológiu a k tomu vieme vhodne naplánovať aj výmenu kĺbov, “ vysvetľuje primár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oddelenie zrekonštruovali

Pacientom vedia vymeniť kĺb do dvoch mesiacov. Inde čakajú aj rok. Taktiež majú málo komplikácií, a aj tie vedeli vyriešiť k spokojnosti pacientov.

Ortopedické oddelenie zrekonštruovali celé. Prestavbu robili aj v sociálnych zariadeniach. Dvere do oddelenia vymenili za posuvné. Vytvorili pracovňu pre lekárov.

Zrekonštruovali pooperačnú izbu s centrálnym monitoringom vitálnych funkcií pacientov. Na oddelení sú nové okná, svetlá, liata podlaha, nadštandardná izba a čiastočne vymenené postele.

Na operačnú sálu zakúpili špičkovú artroskopickú vežu a digitálny röntgen. Dáva menšie dávky žiarenia pacientom aj lekárom.

Zavádzajú novinky

„Osemdesiat percent výkonov robíme úrazy,“ hovorí primár. Doba išla dopredu. Vymysleli sa nové implantáty, ktoré začali postupne používať.

„Sú to titánové dlahy, klince do dlhých kostí či špeciálne titánové drôtiky do detských kostí.“ V považskej NsP už vedia pacientom pomôcť s rôznymi ochoreniami. „Modernizovaním a pridávaním zákrokov sme naplnili spektrum ortopedického oddelenia okresnej nemocnice.“ Neindikujú už iba na základe röntgenu, ale využívajú CT a magnetickú rezonanciu.

Operujú aj mladších

„Po tom, ako sme traumatológiu dostali na súčasnú úroveň, sme pridali do portfólia aj výmenu bedrových kĺbov za necementované kĺby,“ hovorí primár. Predtým ich vymieňali za cementované.

„Tento zákrok sme väčšinou robili iba ľuďom od sedemdesiatky. Mladším, od päťdesiatky, dávame necementované. Týka sa to zlomenín aj opotrebovaného bedrového kĺbu.“

Plastiky väzov v kolene už nerobia tak, že otvárajú celé koleno.

„Nebola to miniinvazívna operácia. Robíme ich už artroskopicky, najmä mladým športovcom. Predný skrížený väz je hlavný stabilizátor kolena. Keď sa roztrhne, koleno stratí stabilitu. Vtedy pacientovi urobíme nový väz. Vezmeme štep z jeho tela a vložíme mu ho do kolena,“ vysvetľuje primár.

Približne pred rokom začali robiť aj artroskopiu ramena.

Menia aj kolenný kĺb

V nemocnici začali robiť aj výmenu kolenných kĺbov. Spolupracujú v tom s doktorom Ľubomírom Bažíkom. Ten je bývalý zástupca primára žilinskej fakultnej nemocnice. Je skúsený operatér.

Pacientom dávajú kvalitné implantáty. Kupujú ich od jedného z dvoch najväčších svetových výrobcov.

„Korona nás pribrzdila, ale spravili sme ich už dvanásť a naši pacienti dostávajú rovnako kvalitný kĺb ako vo fakultných nemocniciach,“ hovorí primár. Počas opatrení nemohli robiť zákroky po dobu troch mesiacov.

S implantáciou opäť začali až v júni. „Na september máme objednaných veľa výmen.“

Majú ďalšiu ambulanciu

V NsP otvorili novú ortopedickú ambulanciu. „Riešime tam chronické ochorenia a akútne bolesti,“ vysvetľuje primár.

Novú ambulanciu zriadili, aby skrátili pacientom čakacie doby.

Týka sa to pacientov s bolesťami ramena, kolena, bedra a krížov. Akútni pacienti už nemusia čakať na vyšetrenie do štyroch mesiacov. Uľahčili tlak na pacientov aj na ambulancie. „Vyberáme odtiaľ pacientov aj na operácie chronických stavov, ako sú napríklad výmeny kolien či bedier.“

Nemocnica chce zrekonštruovať aj operačné sály. Oddelenie limituje to, že majú iba jednu operačnú sálu. Dúfajú, že v súčinnosti s Trenčianskym samosprávnym krajom to urobia v čo najskoršom termíne.

Spádová oblasť je obrovská

Na ortopédii majú pacientov z Bytče, Považskej Bystrice, Púchova, Ilavy. Ich spád je dvestotisíc ľudí. Na operačnej sále robia ročne už 1100 zákrokov.

„U plánovaných pacientov pritom máme čakaciu dobu iba dva až tri týždne, to len pre predoperačné vyšetrenia.

U výmeny kĺbov je to približne dva mesiace. To sa netýka akútnych stavov, ktoré sú odoperované ihneď,“ vysvetľuje primár.