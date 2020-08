POVAŽSKÁ BYSTRICA: V nemocnici začali s výstavbou diagnostického centra za 1,8 milióna eur

Takmer 1,8 milióna eur investuje Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu do výstavby nového diagnostického centra v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica.

10. aug 2020 o 14:42 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Informovala o tom Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce by mali byť ukončené do jedného roka.



Nové diagnostické centrum by malo skvalitniť a zrýchliť diagnostický proces a zároveň skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenie. "Je to obrovský úspech pre nemocnicu i obyvateľov tohto regiónu. Snažili sme sa zabezpečiť čo najkratší koridor z urgentného príjmu k tejto diagnostike a zároveň vybrať miesto, ktoré by bolo ľahko prístupné aj pre ambulantných pacientov," vysvetlil riaditeľ nemocnice Igor Steiner s tým, že výstavba nového pavilónu má nadregionálny význam.

Diagnostické centrum by malo byť postupne vybavené najmodernejšími prístrojmi, k dispozícii bude CT prístroj, digitálny röntgen a USG prístroj. "Investícia do jeho výstavby predstavuje takmer 1,8 milióna eur a je hradená zo rozpočtu kraja. Chcem poďakovať poslancom Zastupiteľstva TSK, že schválili financie aj na nákup CT prístroja tretej kategórie, ktorý bude vo vlastníctve nemocnice, teda všetky príjmy z jeho využívania pôjdu nemocnici," povedal predseda kraja Jaroslav Baška.

Ako ďalej zdôraznil trenčiansky župan, všetky pracoviská magnetickej rezonancie v Trenčianskom kraji sú neštátne, a keďže tento druh diagnostiky na severe kraja chýba, v ďalšej etape vybavenia nového diagnostického centra by sa malo obstarávať práve pracovisko magnetickej rezonancie.



"Moderná budova diagnostiky by mala byť hotová do roka. Nový rozmer v rámci architektonického riešenia ponúka aj zelená a pochôdzna strecha, ktorá bude slúžiť na relax a oddych personálu nemocnice," doplnila Kukučková.