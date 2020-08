Prinášajú vzácne spomienky na život v drevených domcoch Marikovej. Získali ocenenie +foto

Kniha o živote v Marikovej v minulosti získala ocenenie v celoslovenskej súťaži, ako veľmi hodnotný materiál.

16. aug 2020 o 7:00 Bernadetta Pitoňáková

MARIKOVÁ. Knižka o živote v Marikovskej doline pred sto rokmi, ktorá vznikla minulý rok, získala ocenenie. Fotografiami aj textom približuje život v tomto rázovitom kúte Slovenska.

V 13. ročníku súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2019 získala publikácia Občianskeho združenia Hradiská: Hore Maríkovú – Zabudnuté čaro našich predkov v kategórii Knihy o obciach (obrazovo-textové) druhé miesto. Súťaž vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

Pôvodne plánovali urobiť zopár fotografií

Ľubka Jenčíková, ktorú na vydanie knihy nahovorili jej deti, dcéra Lubie Sutton, fotografka, a syn Peter Jenčík, hovorí, že ich ocenenie veľmi potešilo. Mama spisovala texty, dcéra fotografovala, syn organizoval a bol tiež veľmi nápomocný vo všetkom, čo ženy potrebovali. Nuž a našlo sa, po prvotných obavách, aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí radi išli do fotografovania a priniesli vzácne spomienky.

„Nie sme novinári, ja osobne sa nevenujem profesionálne propagácii. Nevydali sme zatiaľ žiadnu knihu. Sme jednoducho nováčikovia. Bol to laický počin. Do súťaže sme sa určite neprihlasovali s tým, že by sme uvažovali o nejakom ocenení,“ hovorí pani Jenčíková.

Pôvodne plánovali urobiť len zopár fotografií. Mali veľa krojov, ktoré chceli dostať na svetlo sveta a tiež zaujímavé múzeum v malej marikovskej chalúke, ktorá im zostala po rodine, s atmosférou zašlých čias. Pôvodný zámer tak bol, aby vzniklo niekoľko obrázkov, ktoré by zachytávali život v minulosti. Tie chceli dať do depozitu, aby slúžili Vlastivednému múzeu, prípadne iným inštitúciám.

„Oslovili sme asi desať ľudí, či by prišli na prvé fotografovanie. To sme mali robiť v sobotu a nedeľu. Nakoniec však prišlo asi päťdesiat dobrovoľníkov. Fotografovali sme tri dni. A to ešte dávali ľudia stále nové podnety, čo všetko by bolo dobré zo starého života v Marikovej zdokumentovať,“ hovorí Ľubka Jenčíková.

Jej dcéra Lubie Sutton nakoniec urobila 4-tisíc fotografií. Potom prišli postupne úvahy, čo so vzácnym materiálom a padol návrh na vydanie brožúry.

Vzácna autentickosť a spomienky

Tak ako pri prvom aj pri všetkých ďalších fotografovaniach vládla veľmi dobrá nálada. Ľudia sa do scénok, ktoré približovali udalosti a život z minulosti, veľmi vžili, prejavy boli prirodzené. Fotografie tak majú vzácnu autentickosť, dýcha z nich zabudnutá emócia dávnych čias, ktorá pošteklí dušu, spomienky pamätníkov a u mladých ľudí vyvolá možno túžbu preniesť sa o niekoľko rokov späť a zažiť aspoň kúsok z toho, čo prežívali predošlé generácie.