Futbalový Púchov s ďalšou posilou

Čierno - červených posilní v tejto sezóne aj defenzívny záložník Peter Varga, ktorý prichádza z maďarského klubu Gyirmot SE.

13. aug 2020 o 11:30 Tomáš Somr

PÚCHOV. Dvadsaťdva ročný defenzívny záložník s futbalom začínal v Leviciach, odkiaľ ako štrnásť ročný prestúpil do Senice. V mužstve na Záhorí postupne prešiel všetky kategórie a už ako sedemnásť ročný začal nastupovať vo Fortuna lige.

Posledné tri roky som pôsobil v druhej maďarskej lige v Gyirmot SE. V reprezentáciach SR prešiel všetky kategórie od U17 po U21.

„Do Púchova, ktorý je tradičný slovenský klub s výbornou históriou ma prilákala možnosť spolupráce s trénerom Kaplanom pod ktorým som pôsobil v Senici. Druhý rozhodujúci faktor bol ten, že chcem zabojovať o miesto v reprezentácii U21. Môj osobný cieľ je byť zdravý a podávať čo najlepšie výkony na ihrisku ak sa mi to podarí tak dúfam, že pozvánka do reprezentácie do 21 rokov bude realitou, “povedal Varga.

Pre stále mladého hráča je Púchov iba tretie pôsobenie v seniorskom futbale. Púchov je tradičným účastníkom II. ligy.

„V klube sa cítim veľmi dobre. Som veľmi rád, že ma spoluhráči a samotný klub prijali medzi seba. Je tu veľmi dobré mužstvo s ktorým môžeme dosiahnuť dobré výsledky. Najdôležitejšie je aby sme získali, čo najviac bodov a hrali atraktívny futbal, ktorý bude ľudí baviť, “vyjadril sa záložník Varga.