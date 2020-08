PÚCHOV: Miliónová rekonštrukcia v spojenej škole smeruje ku kolaudácii

17. aug 2020 o 15:52 SITA

PÚCHOV. S rekonštruovanou školskou kuchyňou s jedálňou a tiež modernizovanými dielňami vstúpi do nového školského roka Spojená škola v Púchove. Ako informovala Barbora Jánošková z tlačového oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), investícia z krajského rozpočtu dosiahla približne 1,2 milióna eur.



Takmer rok je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy aj Stredná odborná škola sklárska, ktorá dlhé roky sídlila v neďalekých Lednických Rovniach. Práve pre študentov sklárskych odborov sa TSK rozhodol zmodernizovať dielne, veľkou premenou prešla aj školská kuchyňa s jedálňou.



„Kuchyňa s jedálňou získala naozaj pekný vzhľad. Verím, že pani riaditeľka naplní nové priestory záujemcami, či už zo strany žiakov samotnej Spojenej školy, vysokoškolákmi, ale i ľuďmi, ktorí bývajú v mestskej časti Kolonka. Aj takýmto spôsobom si škola môže zarobiť na prevádzku zmodernizovanej kuchyne,“ povedal počas kontrolného dňa predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako dobrý krok vníma rekonštrukciu kuchynských a jedálenských priestorov aj riaditeľka školy Lenka Jancíková. „Momentálne sme v procese výberu zamestnancov do kuchyne. Veľmi radi by sme varili od 1. septembra,“ doplnila Jancíková. Získaniu prevádzkového rozhodnutia z hygieny ešte bude predchádzať kolaudácia samotnej stavby.