Ľudí ohrozujú kolobežky

Kolízií chodcov s cyklistami a kolobežkármi pribúda. + FOTO

18. aug 2020 o 10:42 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pešiu zónu od Zakvašova smerom do centra mesta využíva mnoho ľudí. Najmä rodičia s deťmi a psičkári sa stretávajú s problémom rýchlo jazdiacich elektrokolobežiek a elektrobicyklov.

Priblížia sa potichu a rýchlo

Prevádzka týchto dopravných prostriedkov je veľmi tichá a rýchlosť, ktorú vyvinú, je väčšia, ako na chodníku povoľuje zákon.

„Podvečer som bola s dvojročnou dcérou na prechádzke. Malá išla na odrážadle. Zrazu sa prirútil pán na elektrickom bicykli, nijak nás neupozornil, že sa blíži. Dcéra vybočila a on ju zrazil. Len pribrzdil, ale pokračoval ďalej. Políciu som ani nemala šancu zavolať, už bol dávno preč a ja som ratovala svoje dieťa,“ povedala Daniela.

Podľa jej slov to nebolo prvýkrát. Niekoľkokrát musela s dieťaťom odskakovať pred elektrickou kolobežkou. „Jazdia často neosvetlení, idú rýchlo a vôbec ich nie je počuť. Na elektrickom mopede mi zrazili psa,“ hovorí Ivana Kosecová.

Elektrické kolobežky už upravuje novela

Od prvého januára tohto roku vstúpila do platnosti novela cestného zákona.

Elektrická kolobežka je zaradená ako nemotorové vozidlo. Jazdiť by tak mali v prvom rade po cyklopruhu a cestnej komunikácii. Po chodníku ísť môžu len v prípade, ak nepresiahnu rýchlosť chôdze.

„Jediným optimálnym riešením je vybudovanie infraštruktúry pre nemotorové vozidlá. Cyklisti a kolobežkári sa boja jazdiť po cestách spolu s autami a nákladnými vozidlami.

Ani pre nich nie je komfortné kľučkovať pomedzi chodcov. Skúsenosti z iných miest nám ukazujú, že osobitné cesty pre bicykle a kolobežky zamedzili takýmto stretom.

Nadchádzajúce roky prajú riešeniu tejto infraštruktúry cez eurofondy. Dovtedy si situácia vyžaduje maximálnu mieru ohľaduplnosti chodcov a cyklistov,“ povedal Dan Kollár, prezident Občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Ako hovoria skupiny cyklistov, Považská Bystrica je špecifická tým, ako je umiestnená. Môžu si tak pri prejazde vybrať len frekventovanú hlavnú cestu alebo chodník, ktorý využívajú ľudia na prechádzky s deťmi, psami, ale aj na cestu do zamestnania.

„Podpora dopravy na bicykli od vedenia mesta neznamená len akési neurčité morálne ocenenie, ale uskutočnenie konkrétnych krokov a opatrení zvyšujúcich jej bezpečnosť a atraktívnosť,“ uvádza Občianske Združenie Bystricykel.

Mesto problémy vníma

Kolízie chodcov s cyklistami a kolobežkármi sú na dennom poriadku. Napriek tomu mestská polícia podnety neeviduje. Samotní aktéri týchto stretov políciu nevolajú.

„Kým stihnem zdvihnúť telefón, už je na tom bicykli dávno preč a nemajú proti komu zasiahnuť,“ povedal Roman Kalich.

No práve vďaka podnetom by polícia vedela lepšie určiť, kde majú vykonať preventívne opatrenia.

„Na mestskom úrade evidujeme sťažnosti ľudí najmä na cyklistov v podchode, ktorí rýchlou jazdou ohrozujú chodcov. Plánujeme inštaláciu bariér, ktoré by cyklistov spomalili,“ povedal primátor Karol Janas. S výstavbou cyklotrás sa do budúcna počíta.

„Naplánovaná je Vážska cyklotrasa, ktorá prepojí Trenčiansky samosprávny kraj až na hranice Žilinského kraja popri Váhu. Naplánovaná je aj trasa poza železnicu. V roku 2021 by sme chceli začať spúšťať prvé časti novej cyklotrasy, pokračovať by sme chceli až do roku 2022,“ doplnil k plánom mesta primátor.

Začnú preventívne opatrenia

Problémom zostáva pešia zóna popri rieke Domanižanka.

„Nakoľko neevidujeme zvýšené množstvo sťažností na polícii v tejto veci, zatiaľ sme nezačali inštalovať bariéry pre cyklistov v tejto lokalite.

V časti Lánska a v centre je priestor dostatočne široký, aby sa zmestili chodci aj cyklisti, pri troche tolerancie.

Na SNP je ten chodník úzky, nedá sa priamo rozdeliť na časť pre chodcov a časť pre cyklistov. Budeme však vodorovným dopravným značením v tejto lokalite vymedzovať priestor, v ktorom sa majú pohybovať cyklisti a v ktorom chodci,“ povedal Janas.

Na Pionierskej ulici v rámci rekonštrukcie sa bude rozširovať chodník tak, aby bol osobitný pruh len pre cyklistov.

„Mestská polícia začína reagovať na zvýšenú popularitu práve elektrických kolobežiek. V rámci svojej činnosti sa tak zameria v najbližších týždňoch na prevenciu proti takýmto kolíziám.

Pristúpi k hliadkovaniu dodržiavania pravidiel na komunikáciách. Prioritou bude upozorniť majiteľov takýchto nemotorových vozidiel, aby poznali svoje povinnosti a tiež pravidlá prevádzky.

V prípade opakovaných problémov však bude potrebné, aby pristúpili aj k udeľovaniu pokút,“ doplnil k plánom mestskej polície primátor.

Chýba tolerancia a ohľaduplnosť

Jana: „Áno jazdím na elektrickej kolobežke po chodníku. Na cestu medzi autá sa bojím ísť, preto radšej volím túto trasu. Stáva sa mi, že vybehne pes alebo dieťa a musím prudko brzdiť. Chodci by mali byť tolerantnejší a ísť len po kraji chodníka, aby cyklisti a kolobežkári mohli bezpečne jazdiť.“

František Bucko: „Nemajú tu čo robiť. Jazdia rýchlo, ohrozujú chodcov. Arogantný cyklista s tým elektromotorom mi zachytil ruku a ešte sa na mňa osopil, že mu zavadziam. Polícia by to mala vysoko pokutovať.“

Laura Belová: „V zásade mi nevadia ani elektrické kolobežky, ani elektrické bicykle, aj keď by mohli jazdiť pomalšie. Uvítala by som, keby boli v noci osvetlení, lebo nepočujete, že sa blíži a potom sa človek zbytočne preľakne. Môže to spôsobovať zbytočné konflikty.“

Veronika Kluchová: „Jazdím na bicykli denne. No keď je na tomto chodníku veľa ľudí, radšej zosadnem a tlačím ho vedľa seba. Stalo sa mi, že mi vybehol psík, nechcem nikomu ublížiť. Cyklochodník veľmi chýba v tomto meste, je tu kam chodiť, no prejazd mestom nie je ideálny.“

Roman: „Tých iniciatív na chodník pre cyklistov už bolo veľa. Všetko stroskotalo, radšej bicykel naložím do auta a idem sa voziť do prírody. Samému mi prekážajú najmä elektrické kolobežky na chodníku, jazdia veľmi rýchlo a kľučkujú pomedzi chodcov. Polícia by to mala seriózne riešiť.“