Paliatívne oddelenie pomáha v ťažkých chvíľach

Paliatívne oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici

19. aug 2020 o 8:00 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici má ako jedna z mála na Slovensku aj oddelenie paliatívnej medicíny. Lekári a sestry majú náročnú úlohu, starajú sa o nevyliečiteľne chorých pacientov. Snažia sa im uľahčiť ten čas, ktorý im tu ešte zostáva.

Nie je to len o čakaní

Na oddelení vládne príjemná atmosféra, prostredie pôsobí domáckym dojmom. Primárka Helena Kmecíková nás srdečne prijala.

„Zaoberáme sa starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých, zapájame aj ich príbuzných. Snažíme sa predĺžiť pacientom život, naša hlavná úloha je zlepšiť kvalitu života,“ ozrejmila na začiatok primárka.

Predsudok, že ide len o miesto na dožitie, nie je na mieste. „Starostlivosť je komplexná, snažíme sa odstrániť bolesť, obnoviť príjem stravy. Často prichádzajú depresie, preto spolupracujeme s psychológom a kňazom, je to náročná situácia, pripraviť sa na nevyhnutné. Snažíme sa tak dostať ich do bezpečia, samotné slovo paliatíva je odvodené od slova maska, zákryt.“

Pacienti však z tohto oddelenia často odchádzajú domov. Pokiaľ to ale nie je možné, oddelenie spolupracuje s hospicom Milosrdných sestier v Trenčíne, kde pacientov doopatrujú.

„Verím, že v budúcnosti aj u nás začne fungovať starostlivosť mobilných hospicov, mnohí pacienti by radšej chceli zomrieť doma. Pokiaľ ale potrebujú napríklad infúznu liečbu, nie je to zatiaľ v domácom prostredí možné.“

K pacientom pristupujú veľmi ústretovo. Keď zistia, ako to na oddelení funguje, cítia istotu a vedia, že v ich situácii je to pre nich najlepšia pomoc. „Pacienti majú okrem skvelej starostlivosti na izbách televíziu, môžu tu s nimi byť príbuzní,“ hovorí Kmecíková.

Pre pacientov ale aj návštevy je na oddelení príjemný priestor s televíziou, gaučom, kde môžu tráviť chvíle.

Pomoc podávajú aj príbuzným

Pacienti sa často opakovane vracajú. Stav sa im zlepší, môžu tak odísť domov aspoň na nejaký čas a byť s rodinou.

No aj pre príbuzných pacientov je takéto obdobie náročné. Aj pre nich je k dispozícii psychológ. Na oddelení tiež funguje poradenstvo pri doopatrovaní v domácom prostredí.

Ak to ale stav pacienta nedovoľuje, ani na oddelení nezostane osamelý.

„Veľmi úzko spolupracujeme s príbuznými, dokonca ich tu môžeme nechať v posledných chvíľach pri pacientovi a pomôcť im k dôstojnému odchodu. Nie každý to zvládne, no po dôslednej príprave často chcú byť pri príbuznom. Dovolili sme aj obľúbeného psíka mať v posledných chvíľach pri sebe. Snažíme sa o vytvorenie dôstojných a pokojných chvíľ, ktoré sú veľmi ťažké,“ vysvetľuje primárka.

Paliatívne oddelenie priamo spolupracuje s onkoló-giou. „Veľmi veľa robí prostredie, prístup personálu, ktorí je skvele vyškolený, pacientom sa tak často veľmi rýchlo stav zlepší.

Býva to náročné, zlá nálada je pochopiteľná, no náš personál sa vie za každých okolností sa správať príjemne a nápomocne,“ pokračuje Kmecíková.

Kapacita nestačí

Oddelenie má 15 lôžok, táto kapacita je ale nedostatočná. Minulý rok prešli priestory rekonštrukciou, dostali plastové okná, každá izba má televíziu a sociálne zariadenie.

Antidekubitné postele sú samozrejmosťou, unikátom je prívod kyslíka ku každému lôžku, čo personálu aj pacientom pomáha pri skvelej starostlivosti.