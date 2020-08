Vodovod v Jasenici opravili

V obci Jasenica v okrese Považská Bystrica opravili vodovod. Niektoré domy nemali vodu. Balenú vodu im zabezpečila obec.

19. aug 2020 o 17:15 Dominika Mrákavová

JASENICA. Na začiatku týždňa v obci Jasenica zaznamenali pokles prietoku vody vo vodovode. Domy, ktoré stoja vyššie, nemali vodu vôbec.

Okamžite začali zisťovať, kde problém nastal. V prameni bolo vody dostatok, no do domov sa už nedostávala. „Pre ľahšie lokalizovanie problému sme obec rozdelili na dve časti a postupne odpájali. V stredu predpoludním sme poruchu zaznamenali na prípojke v časti Veľkej Jasenice, v rodinnom dome nastal masívny únik.

Do vodojemu sme vodu navážali cisternami, pre občanov sme zabezpečili balenú vodu,“ povedala starostka Martina Zelenáková.

Poruchu pri domovej prípojke môžu obyvatelia pomôcť dohľadať. Stačí odsledovať stav vodomeru, keď pribúdajú hodnoty veľmi rýchlo, voda uniká.