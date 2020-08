Mužstvo, kde hráč nevidí ani cent

Ďalším klubom, ktorý chceme predstaviť v seriáli Dnes sme hviezdy MY, je účastník V. ligy ZsFZ TJ Považan Pruské. Mužstvo spod Vršatca v Ilavskom okrese sa behom pár sezón vyšvihlo o dve súťaže vyššie.

PRUSKÉ. Začiatok organizovaného športového života v obci pod Vršatcom sa začal písať v roku 1938. Za Pruské vtedy hrali miestni študenti. Z iniciatívy kapitána mužstva F. Jakúbka a spoluhráča J. Horečného bola zvolaná zakladajúca schôdza športového klubu, predchodcu dnešnej TJ. Za predsedu bol zvolený vtedajší notár p. Hrabovec a za tajomníka vedúci predajne Potravného družstva p. Mišík.

Na návrh J.Horečného bol prijatý názov klubu ŠK Považan Pruské. Za klubovú farbu bola navrhnutá modro-biela farebná kombinácia. Spočiatku sa hrávalo povedľa Továrenského potoka pri železničnej stanici Dulov. Trénovalo sa vo voľnom čase. Na cesty k súperom sa neraz hráči skladali, alebo išli pešo či na bicykloch.

Až koncom roku 1938 Štátne lesy v Pruskom za účinnej pomoci notariátu obce Pruské dali na futbalové ihrisko pozemok, tzv. Depo pri železničnej stanici Pruské, ktorý slúžil ako drevosklad.

Významným pre futbal v Pruskom bol rok 1946, kedy pri príležitosti obnovenia ihriska v Depe odohrali muži priateľský futbalový zápas s mužstvom Nehera Trenčín, ktorému podľahli 1:2.

Na jeseň roku 1946 bolo mužstvo zaradené do II. triedy Trenčianskej oblasti. V roku 1949 bol ŠK Považan zaradený v rámci územnej reorganizácie do II. triedy západnej skupiny Žilinského kraja.

Začiatkom päťdesiatych rokov sa začalo budovať ihrisko medzi obcami Pruské a Bohunice. V polovici päťdesiatych rokov sa vybudovali násypy a bežecká dráha okolo hracej plochy. V roku 1953 mužstvo Považanu postúpilo do I. triedy. Pri postupe do vyššej krajskej súťaže išlo mužstvo aj s novým názvom Tatran Pruské. V súťaži skončil Tatran Pruské na štvrtom mieste.

V roku 1961 opäť pod názvom Považan sa začalo formovať nové mužstvo pod vedením Š. Fabryho a J. Ondrejku, ktoré začalo hrávať od najnižšej súťaže – IV. triedy. Po jednoročnom pôsobení mužstvo postúpilo do III. triedy. Od roku 1965 do roku 1969 dovŕšil Považan Pruské sériu postupov – od IV. triedy sa prebojoval až do I. B triedy. V roku 1970 sa začalo s výstavbou novej sociálnej budovy na štadióne TJ, ktorá bola daná do užívania v roku 1976.

Raketový vzostup a vyššia kvalita

Jednou z hlavných postáv pri opätovnom zrode futbalu v obci je meno Martin Suchánek. V klube zastáva funkciu tajomníka a klubu venuje všetok svoj voľný čas. Na ihrisku ho nájdete prakticky každý deň. „Na našom ihrisku je stále čo robiť v akomkoľvek ročnom období,“ hovorí Martin Suchánek.

Mužstvu sa darilo, tri roky po sebe postupovalo z VII. ligy ObFZ cez VI. ligu, kde skončili v sezóne 2018/2019 na tretej priečke. Mužstvo z trenčianskej oblasti sa neprihlásilo a využili možnosť prebojovať sa do aktuálnej V. ligy Sever ZsFZ.