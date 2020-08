Vtákom Váh vyhovuje

V okolí Váhu hniezdia volavky, čo neteší rybárov. Na zimu neodlietajú.

20. aug 2020 o 8:00 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÉ PODHRADIE. V okolí koryta Váhu, najmä pri naplaveninách v okolí Považského hradu, sa už dlhšie vyskytujú volavky popolavé.

Pretože je hygienický stav vody vo Váhu dobrý, je v ňom aj dostatok rýb.

To vytvára vhodný priestor pre hniezdenie týchto veľkých vtákov podobných bocianom.

Neteší to však rybárov, nakoľko jedinec potrebuje pol kilogramu živočíšnej potravy. Kŕmia sa najmä rybami.

Volavka bežne odlieta na konci septembra do teplejších krajín.

V posledných rokoch sme ale zaznamenali, že stále viac jedincov zostáva pri Váhu aj na zimu.