Šetria na osvetlení

V Hornej Marikovej ušetria na pouličnom osvetlení.

20. aug 2020 o 8:00 Dominika Mrákavová

HORNÁ MARIKOVÁ. V snahe znížiť náklady na prevádzku a taktiež pomôcť ekológii rozhodli sa v Hornej Marikovej vymeniť doterajšie verejné osvetlenie za úspornejšie.

Policajné správy FOTO: Pri dopravnej nehode zomrel 18-ročný mladík Čítajte

„Nakoľko máme do 600 obyvateľov, ale dlhé trasy vedenia, kde je osvetlenie potrebné, snažíme sa šetriť, no neobmedziť občanov. V obci máme približne dvesto svetiel a desať spínačov.

Výmenu osvetlenia si zabezpečujeme svojpomocne, je to ekonomicky výhodnejšie.

Doteraz sme vymenili 10 svetiel za efektívne LED svietidlá, pokračujeme ďalej. Do siedmich rokov by sme mali mať vymenené osvetlenie v celej obci,“ informuje starosta Miroslav Hamar.