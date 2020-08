FOTO: Orlovský most chcú sprejazdniť do konca kalendárneho roka

Rekonštrukcia Orlovského mosta, ktorý opravujú v rámci rekonštrukcie cesty II/517 medzi Považskou Bystricou a Domanižou, sa oneskorí.

24. aug 2020 o 10:49 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Rekonštrukcia Orlovského mosta, ktorý opravujú v rámci rekonštrukcie cesty II/517 medzi Považskou Bystricou a Domanižou, sa oneskorí. Ako informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška počas kontrolného dňa, stavebné práce by tu mali byť ukončené do konca kalendárneho roka.

Opravu mostného objektu spomalili okrem iného aj administratívne procesy či technické zmeny, ktoré nastali počas stavebných prác.

"V prvom rade sa chcem ospravedlniť cestujúcej verejnosti za to, že rekonštrukčné práce na Orlovskom moste meškajú. So zhotoviteľom sme sa však dohodli, že do konca aktuálneho roka bude celý most spojazdnený. Pevne verím, že sa tento termín podarí dodržať," povedal Baška.

Stavebné práce na moste trvajú už skoro rok, podľa trenčianskeho župana zhotoviteľ v súčasnosti uvažuje aj nad možnosťou, že kratšia časť mosta nad železnicou smerom do mesta a smerom zo zjazdu z diaľnice by sa mohla odovzdať v skoršom termíne ako zostávajúca časť mosta.



Rekonštrukcia Orlovského mosta bude vzhľadom na technické zmeny nielen dlhšia, ale aj drahšia. Už v máji TSK podpísal so stavebnou firmou SMS, a. s. dodatok k zmluve, ktorým sa cena navýšila o približne 413-tisíc eur a hodnota prvej etapy rekonštrukcie cesty II/517 tak stúpla na 4 228 104 eur.



Orlovský most je súmostie dvoch súbežných cestných mostov na vstupe do Považskej Bystrice od Púchova, resp. Bytče, ktoré prekonávajú rieku Váh a železničnú trať Bratislava - Žilina. Prvý most bol postavený v rokoch 1933 - 1935 s pôvodným názvom Most M. R. Štefánika.

Po vojnovom zničení bol znovu vybudovaný už ako Most slobody a neskôr mu prischol názov Orlovský most. V 90. rokoch minulého storočia bol ako dvojička postavený paralelný most a odvtedy má Orlovský most štyri pruhy.

