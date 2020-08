Sú stálicou vo štvrtej najvyššej súťaži

Našim ďalším klubom, ktorý chceme predstaviť v seriáli “Dnes sme hviezdy MY“, je účastník IV. ligy ZsFZ TJ Partizán Domaniža. Mužstvo z Považskobystrického okresu ležiaca v strede Domanižskej kotliny, na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov je stabilným účastníkom IV. ligy ZSFZ. Sú v klube ambície posunúť sa vyššie? Kto stojí za chodom klubu, aj na to sme sa boli pozrieť priamo v Domaniži.

DOMANIŽA. Futbalové ihrisko vzniklo pooraním urbárskeho pozemku na „Prieložkoch“ o tento krok sa okrem urbariátu pričinilo aj vtedajšie vedenie obce.

Prvá registrácia telovýchovnej jednoty prebehla v roku 1948. Spolu s prihláškou do futbalovej súťaže, pod názvom TJ Sokol Domaniža. V prvých rokoch založenia klubu sa mužstvo spoliehalo na mená ako František a Karol Haviarovci, v bráne čaroval výborný František Domanický a výborným strelcom tej doby bol Emanuel Pažitný. Generáciu týchto futbalistov následne nahradila ďalšia, kde môžeme spomenúť mená ako Ján a Pavol Čelkovci, Ladislav a Rudolf Špánikovci, Jozef a Štefan Lagíňovci, Vladimír Augustín či Rudolf Haviar a ďalší.

V sezóne 1974/1975 sa mužstvo umiestnilo na prvom mieste IV. triedy okresných majstrovstiev a postúpilo o súťaž vyššie. Trénerom mužstva bol Ján Augustín st..

Významný futbalový krok spravilo mužstvo v súťažnom ročníku 1978/1979, kedy vyhralo III. triedu, pred silným mužstvom Púchova a historicky sa posunulo do II. triedy. Výraznou posilou v ročníku 1980/1981 bol Dušan Raninec, ktorý súperom nastrieľal dvadsaťdva gólov. Sezóny to boli, ako na hojdačke jedna skvelá a za tým ďalší rok mizéria a posledné miesto. V polovici osemdesiatych rokov to bolo čierne obdobie pre Domanižský futbal. Mužstvo nebolo vhodne doplnené mladou krvou, tréningová morálka bola nulová a nadšenie u funkcionárov bolo na bode mrazu. V roku 1984 navyše k tomu zhoreli drevené šatne, teda mužstvo bolo bez zázemia.

Koncom osemdesiatych rokov po príchode Miroslava Kvaššaya do mužstva sa našla nová partia hráčov okolo predsedu oddielu Jozefa Čelka a Jozefa Gálika, posunuli futbal dopredu. Začala sa výstavba murovaných šatní v sezóne 1987/1988 mužstvo postúpilo po rokoch opäť do II. triedy.

V období po zmene politického systému sa vďaka výbornej práci manažmentu preniesli úspechy aj do klubu. Raritou bolo že futbalisti Domaniže hrali v dresoch zo sponzorom ako vôbec prvý v okrese. Klub začal pracovať viac s mládežou, keď v ročníku 1995/1996, keď tím starších žiakov postúpil z I. okresnej ligy až do V. ligy Stredoslovenského kraja. Prelomovou sezónou klubu je určite postup v ročníku 1998/1999 do IV. ligy ZSFZ a následne sezóna 2005/2006 vďaka štvrtému miestu sa klub dostal až do III. ligy Západ. Neskôr z nej vypadli z dôvodu reorganizácie súťaží. Od roku 2015 hrá mužstvo pravidelne IV. ligu. V tomto úspešnom období najdlhšie mužstvo viedol tréner Pavol Košík.

Hrať o horné priečky

Trénerom v mladom kolektíve Partizána Domaniža je ešte minulú sezónu hrajúci Milan Svoboda. Mužstvu pomáha ako vie. Z jeho strany to nie je len o tréningoch a koučovaní. Ak je potrebné priložiť ruku k dielu, aj pri prácach na štadióne neohrnie nos. Sadnúť na kosačku a postarať sa o zostrih trávnika, prípadne ju opraviť ju aj toto je práca ktorú zastáva jedna z hlavných postáv futbalového klubu TJ Partizán Domaniža.

