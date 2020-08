FOTO: Príroda mi nadelila túžbu cestovať a stať sa hercom

Mladý považskobystrický herec Eduard Valašík si zamiloval Ameriku.

26. aug 2020 o 8:00 Anna Kopčanová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Eduard Valašík je mladý úspešný herec. Rodákovi z Považskej Bystrice okrem herectva učarovalo aj cestovanie. V súčasnosti pôsobí v Spišskom divadle, hosťuje v Divadle Kontra a dabuje pre slovenské televízie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hrá v dvoch divadlách a dabuje pre známe mená

Eduard bol už v škôlke súčasťou hereckých scénok. Na základnej škole v ňom učiteľka videla talent a viedla ho v ústnom prejave a moderovaní.

V deviatom ročníku bol spoluautorom scenáru školského predstavenia. Na strednej škole začínal v divadielku Pardon na gymnáziu. Pokračoval na Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa.

Keďže v herectve je dôležitá správna technika hlasu, Eduard začal spievať u miestnej speváckej kapacity Dany Štrauchovej, ktorá učila aj známe speváčky Mirku Miškechovú a Simonu Martausovú. Istú dobu pôsobil ako spevák v miestnej akapelovej skupine AcaPeople.

Už v osemnástich spieval a hral v muzikáli v Amerike.

Vyštudoval činohru na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

V súčasnosti je nielen herec činohry a muzikálu, ale aj dabér. Pôsobí v Spišskom divadle a alternatívnom profesionálnom spišskom Divadle Kontra.

Robí dabing, spolupracoval s režisérom úspešného filmu Čiara.

V súčasnosti spolupracuje aj s poľskou režisérkou na úspešnej hre Laborantka.

Mohlo by vás zaujímať V Čelkovej Lehote bude opäť Zelená modrá Čítajte

Študoval v Amerike

Eduardovým snom bolo vyskúšať si život v Amerike. Hľadal preto spôsob, ako sa tam dostať.

Dopracoval sa k študijným mobilitám. „Výmenné pobyty sú veľmi drahé. V tom čase som na to nemal. Tak som si aspoň čítal články ľudí, ktorí tam študovali.

Predstavoval som si, že som to ja. Na Facebooku som si našiel kontakt na dievča, ktoré mi poskytlo informácie o tom, ako sa dostať na výmenný pobyt do Ameriky lacnejšie,“ hovorí.

Do Ameriky sa nakoniec dostal. Býval u rodiny, ktorá mu poskytla strechu nad hlavou na báze dobrovoľníctva. Musel ale prejsť niekoľkými kolami výberového konania.

Mohlo by vás zaujímať FOTO: Komunitné trhy predstavili to najlepšie z mesta a okolia Čítajte



Ak raz deti pustia, už ich neudržia



„Keď som sa vrátil, bol som rád, že som naspäť. Ale zostal vo mne pocit, že chcem ísť opäť niekam von. Nasledovalo preto leto v Anglicku na brigáde a nasledujúce v Nemecku,“ prezradil. Odvtedy bol v Amerike ešte ďalšie tri letá. „To, čo na prípravných stretnutiach pred výmenným pobytom v Amerike povedali rodičom, je pravda. Povedali, že ak raz deti pustia, už ich doma neudržia. Zostane v nich zakorenené, že svet nie je až taký veľký,“ hovorí Eduard, ktorý bol od roku 2014 až doteraz každé leto v zahraničí.

Považoval to aj za psychohygienu a vracal sa odtiaľ s hlavou plnou nových inšpirácií.

Cestovanie mu dalo veľa