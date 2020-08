Medzinárodne dni cyklistiky priniesli víťazstvo Slovinca Maceka, Slováci sa nestratili + FOTO

V tieni spoločných Majstrovstiev Česka a Slovenska v Mladej Boleslavi sa v Dubnici nad Váhom uskutočnil už 57. ročník medzinárodných dní cyklistiky. Preteky absolvovalo 85 jazdcov z krajín ako Slovinsko a Holandsko.

27. aug 2020

DUBNICA NAD VÁHOM/ILAVA. Juniorov a kadetov čakalo v úvodnej etape kritérium na Mierovom námestí v Novej Dubnici, ktoré trvalo štyridsať minút a určilo prvého držiteľa žltého dresu. Na Slovensko napríklad pricestovala slovinská reprezentácia či silný holandský tím CT Streetjump. Spomedzi slovenských cyklistov tu nebol vedúci muž Slovenského pohára Martin Svrček (CyS – Akadémia Petra Sagana), ktorý uprednostnil prípravu na majstrovstvá Európy vo Francúzsku.

Kritérium na Novej Dubnici

Štart kritéria bol nervózny a hektický, čím sa pelotón natiahol. Ujsť sa podarilo kvartetu Rindert Buiter, Mike Bronswijk, Matic Macek (Slovinsko) a Tobias Vančo (ŠKC Dubnica nad Váhom). V balíku sa do práce pustili pretekári z bratislavského Kaktusu. Snažili sa aj cyklisti športového gymnázia Trenčín, no ich snahu, brzdili silný Holanďania.

Únik si dokázal vybudovať náskok okolo jednej minúty a poriadne sa vyselektoval aj balík, z ktorého odpadávali menej odolní cyklisti. Z pelotónu sa snažila utrhnúť Slovenská dvojica Samuel Kováč (CKM Poprad) a Samuel Novák (Kaktus Bike Team Bratislava), no do vedúcej skupiny sa už nikto neprepracoval a tak si to štvorica rozdala o víťazstvo. V Novej Dubnici mohli domáci fanúšikovia oslavovať pretože sa presadil Tobias Vančo. Za ním preťala pásku dvojica Holanďanov Buiter a Bronswijk.

Balík finišoval so stratou necelej minúty a dvesto metrov pred cieľom z neho vybehol Wouter van de Weerdhof (CT Streetjump). Najlepším Slovákom z pelotónu bol kadet Juraj Vrbík (Kaktus Bike Team Bratislava), ktorý prišiel do cieľa na siedmom mieste. Vančo si tak po úvodnej etape obliekol žltý dres, najlepším kadetom bol Natan Gregorčič (Slovinsko).

Kráľovská druhá etapa

Na druhý deň v sobotu čakala pretekárov kráľovská etapa s dvoma veľkými