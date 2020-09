Osvetlenie potrebuje nákladnú opravu

V niektorých častiach Považskej Bystrice je osvetlenie poruchové. Mesto hľadá spôsoby financovania na celkovú rekonštrukciu.

3. sep 2020 o 7:06 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA Na sídliskách je staré verejné osvetlenie. Často si vyžaduje údržbu. Výpadky sa opakujú a obyvatelia mesta majú strach.

„Keď mám v práci druhú zmenu aj s nadčasom a vraciam sa domov pešo, stáva sa, že aj niekoľko lámp za sebou nesvieti. Mám strach, že ma v tej tme niekto ovalí a okradne,“ hovorí Judita Čelková.

Súvisiaci článok Veterná kalamita zasiahla Papradno Čítajte

Rekonštrukcia je náročný projekt

Pri poruchách lámp verejného osvetlenia to nie je vždy len o výmene žiarovky. Problém často nastáva pri elektrických rozvodoch. Vetva verejného osvetlenia sa musí najskôr vyskúšať. Diagnostika však býva zložitá. „Často je to náročné, ľudia si myslia, že prídem, vymením žiarovku a vybavené. No tie káble majú aj desiatky rokov, porucha tak je často práve tam,“ hovorí skúsený elektrikár z Považskej Bystrice.

Ušetriť nemalé finančné prostriedky môže výmena celého osvetlenia.

„Moderné LED osvetlenie má niekoľkonásobne menší príkon, mesto tak ušetrí množstvo peňazí,“ uzatvára elektrikár. Tento fakt si uvedomuje aj samotná radnica.

„Práve finančné zdroje, ktoré ušetríme výmenou energeticky náročného osvetlenia, môžeme využiť na dofinancovanie celého projektu výmeny verejného osvetlenia,“ hovorí primátor. To ponúka možnosť nezaťažiť mesto úverom.

Článok pokračuje pod video reklamou



Chýbajú peniaze

V niektorých častiach mesta je verejné osvetlenie staršie ako päťdesiat rokov. Sú aj lokality, kde už osvetlenie z eurofondov vymenili.

„Dotácie sa pohybovali vo výške okolo dvestotisíc eur. No na vyriešenie celého problému je potrebných štyri až päť miliónov eur, čo výrazne prevyšuje doterajšie možnosti. Najmä, ak sme museli riešiť akútnejšie problémy, ako materské školy v havarijnom stave,“ bilancuje primátor Karol Janas.

Koncesná zmluva by rozpočet mesta tak nezaťažila, legislatíva sa však zmenila v neprospech tohto riešenia.

„Aktuálne tak máme dve možnosti. Prvou je využiť garantované energetické služby, čo by nám pomohlo získať európske finančné zdroje. Je však náročné splniť podmienky, musíme zamerať každú jednu lampu, jej svietivosť a ďalšie parametre,“ hovorí Janas.

Následne sa vypočítava možnosť energetickej úspory, z čoho sa odvíjajú poskytnuté eurofondy. Druhým variantom je cez verejného obstarávateľa vysúťažiť realizátora, na financovaní sa tak bude podieľať aj mesto vo vlastnej réžii.



S výmenou začínajú už v novom roku

Rekonštrukcia verejného osvetlenia začne od nasledujúceho roka, mesto ju má rozplánovanú na dva roky. Vymeniť je potrebné všetky stožiare.

Tie sú rovnako zastarané a v zlom technickom stave, ako samotné svietidlá. „V najkazovejších častiach mesta, kde máme časté výpadky celých fáz osvetlenia, budeme vymieňať aj kompletné rozvody,“ hovorí Janas. Kontroly osvetlenia prebiehajú pravidelne, sú však miesta, kde sú problémy opakované.

Stáva sa, že osvetlenie svieti aj cez deň a ľudia telefonujú na mestský úrad, prečo je zapnuté. „Kontrola prebieha práve pri zapnutých svetlách, ako inak určíme, čo svieti a čo nie? Taktiež tak identifikujeme vypadnuté miesta,“ hovorí elektrikár.

Údržbu vykonávajú pravidelne, dôležité sú však aj podnety od obyvateľov. „Ľahšie sa nám reaguje, keď vieme, že niekde je porucha. Preto je vhodné, aby občania takéto problémy nahlasovali. Zaoberáme sa každou nahlásenou poruchou. Oprava je však niekedy o niečo zložitejšia,“ vysvetľuje Janas.