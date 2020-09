Beluša mala Slovan na lopate

Slovan mal v Beluši namále. V zápase druhého kola Slovenského pohára bola na spadnutie senzácia ako hrom!

3. sep 2020 o 20:12 Števo Korman

BELUŠA. Šesťtisícová obec či skôr mestečko žije futbalom, FK Kovo kope tretiu ligu, lepšiu odmenu ako zápas so Slovanom by ste pre miestnych nadšencov vymysleli ťažko. So špeciálnym 24-stranovým vydaním pri príležitosti futbalového sviatku, aký tu ešte nebol, vyšli dokonca aj regionálne noviny MY Považský Obzor.

Predaj vstupeniek na zápas Beluše so Slovanom bol ukončený už štyri dni pred stretnutím, lístky po päť eur sa míňali ako teplé rožky, útulný štadiónik pod Butkovom bol naplnený na prasknutie, vipku aj miesta pre televízne štáby dokonca narýchlo nadstavili nad šatňami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Beluša krôčik od senzácie, hrdinom mohol byť Gašpar Čítajte

Favorit rýchlo viedol, z penalty pálil k pravej žrdi Henty, potom ale hostia zvoľnili tempo, snaživí zverenci Dušana Kramlíka im ale zadarmo tiež nepustili ani piaď ihriska. Ľudia sa bavili, hromovým „Beluša do toho“ nalievali sily hrdinom v zelenočiernych dresoch. Nad hracou plochou sa vznášali dymové opary zo stánkov s pečenými klobáskami za ihriskom, v horúčave išlo na dračku aj pivo. „Keby hral Gojo, ináč by sme ich naháňali,“ prehodil na tribúne nostalgicky jeden z fanúšikov FK Kovo na margo dlhotrvajúcej absencie zraneného ostrostrelca strelca Mateja Gorelku, pri ktorého mene stojí v štatistikách futbalnetu hrdých 86 gólov!

Zápas v Beluši sa blížil k záveru, do naplnenia riadneho hracieho času zostávali posledné dve minúty, na ukazovateli skóre svietilo stále 0:1, keď dostali aj domáci možnosť pokutového kopu. Loptu si zobral Roman Gašpar, ktorý pred pár týždňami oslávil 21. narodeniny. Hru nervov s brankárom belasých Michalom Šullom benjamín v tíme treťoligistu prehral, loptu kopnutú k pravej žrdi skúsenejší náprotivok lapil ako muchu. „Všetko je tak ako má byť, život ide ďalej, Slovan sme potrápili, Beluša si urobila dobrú reklamu a to je dôležité,“ dvíhal náladu v domácom tábore jeden z klubových šéfov Rastislav Pagáč.

Z rodiaceho sa prekvapenia v poslednej chvíli zišlo, Slovan si z Beluše vezie zaslúžený postup, ktorý ešte v nadstavenom čase podčiarkol druhým gólom Alen Ožbolt.