Nová trať za Púchovom skráti cestovanie + foto

Už v polovici septembra sa cestujúci medzi Púchovom a Považskou Bystricou povezú po novej železničnej trati. Je to najkomplikovanejší úsek z tých, ktoré doteraz železnice rekonštruovali, no má mnoho pekných výhľadov.

4. sep 2020 o 13:30 Bernadetta Pitoňáková

PÚCHOV/POVAŽSKÁ BYSTRICA. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od 17. septembra presmerujú železničnú dopravu medzi stanicami Púchov a Považská Bystrica na nový traťový úsek, ktorého súčasťou je zatiaľ jeden tunel a dlhý železničný most.

Keď sa cestujúci prevezú viac ako jeden kilometer dlhým tunelom Diel, ktorý začína nad Nimnicou, dostanú sa priamo nad Nosickú priehradu. Cestovať budú ďalej vo výške asi dvadsať metrov nad vodnou plochou. Most je dlhý 600 metrov. Ide o veľmi pekný úsek, ktorý poskytne veľa pekných výhľadov. Cestujúcich čaká na novej trati pred Považskou Bystricou ešte jeden tunel. Ide o tunel Milochov dlhý 1861 metrov, pri výstavbe ktorého narazili však stavbári na problematické geologické podložie, ktoré spomalilo práce. Do toho sa preto cestujúci v septembri ešte nedostanú.

Plánované dokončenie a sprevádzkovanie traťových koľají č. 1 a 2 medzi Púchovom a Považskou Bystricou cez tunel Milochov je podľa Železníc SR plánované v termíne 15. decembra 2021.



Úsek Púchov - Považská Teplá je posledným v rámci projektu modernizácie železničnej trate z Bratislavy do Žiliny. Trať medzi Púchovom a Považskou Teplou sa po modernizácii skráti takmer o tri kilometre. Pre cestujúcich z Bratislavy do Považskej Bystrice to znamenáušetrené štyri minúty.

Zhotoviteľom modernizácie úseku je Združenie Nimnica na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s. Stavba mala byť pôvodne hotová v januári 2020.