Fortuna liga? Sponzori sa nehrnú a mesto by to samé neutiahlo, hovorí manažér MŠK Panák

Pod Manínom sa formuje tím, ktorý ma ambície na postup do vyššej súťaže. Nebude to však ľahké, myslí si športový manažér MŠK Považská Bystrica Ján Panák.

6. sep 2020 o 14:42 Peter Mičúch

Ktorí hráči pribudli pred novou sezónou? A máte ešte v pláne posilnenie kádra?

Pribudli brankár Kuciak, obranca Kucharčík a útočník Demjan. Ďalšie posilnenie teraz neplánujeme.

Martin Kuciak mal určite aj ligové ponuky. Ako sa vám ho podarilo zlanáriť?

Má už dosť rokov, predtým chytával v Slavii, Nitre, Podbrezovej, Zlatých Moravciach, prešiel toho veľa. Teraz začal pracovať ako tréner v žilinskej akadémii. Hľadal uplatnenie v okolí, do menších klubov ísť nechcel. Dohodli sme sa hneď na prvom sedení, nemal prehnané požiadavky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Gáborík pár nocí nezaspí. Belušskí hrdinovia takmer šokovali slávny Slovan Čítajte

Ako sa rodili dohody s ďalšími lídrami, Dušanom Kucharčíkom a Róbertom Demjanom?

Kucharčík bol zvláštny prípad. Vedeli sme o ňom, videli sme ho hrať za Liptovský Mikuláš na sústredení v Turecku. Ale nemali sme odvahu osloviť ho s ponukou. V zime sme zháňali sponzora a jedným z nich bola istá česká firma. Tá si na rokovanie s nami prizvala svojho človeka, pána Šturmu, ktorý má trénerské skúsenosti. A ten začal oslovovať hráčov a jedným z nich bol Dušan. S firmou sme sa nedohodli, ale kontaktoval nás sám hráč, že v Mikuláši zrušil zmluvu. Dohodli sme sa veľmi rýchlo.

O Roba Demjana sme sa pokúšali už v zime, keď bol v Třinci. Ale hosťoval aj v Znojme a prestupový poriadok UEFA hovorí, že hráč môže v jednom ročníku nastúpiť za maximálne dva kluby.

Aké si dávate ciele do novej sezóny? Do kádra pribudli známe mená, budete teda sklamaní, ak storočnicu futbalu v meste neoslávite návratom do II. ligy?