Nakupovať hráčov ako Tatran Prešov nie je našou cestou, hovorí tréner MŠK Václav Straka.

Hádzanárom MŠK Považská Bystrica vyšiel vstup do nového ročníka extraligy, keď vysoko zdolali Nové Zámky. Predtým im však nevyšlo finále Slovenského pohára, keď podľahli Tatranu Prešov. O vstupe do sezóny sme sa pozhovárali s trénerom Václavom Strakom.

9. sep 2020 o 8:17 Peter Mičúch

Ako ste spokojný s prvým zápasom?

Po generálke s Prešovom sme sa venovali útoku a dnes to bolo vidieť. Lopta nám išla z ruky a hra bola rýchla.

Boli Nové Zámky ľahkým sústom?

Určite nie. Chýbali nám Burnazovič a Briatka, niektorí chlapci hrali so sebazaprením. Súperovi chýbala celá skúsená os, bratia Stráňovskí a Vadkerti, ich absencia bola cítiť.

Dosť často ste boli vylučovaní. Dôvod?

Dnes si brankár Kovačin zabehal viac ako niektorí hráči (smiech). Bolo to spôsobené metrom rozhodcov, prísnejšie posudzujú hru pivota. Niekedy bol problém aj v hre jeden na jedného, kedy boli vylúčenia oprávnené. Na tom musíme popracovať.

S akými cieľmi vstupujete do novej sezóny?

Chceme sa opäť pozrieť do finále extraligy. Bude to boj, dôležité je, aby sme zostali všetci zdraví.

Posilnili ste sa, prípadne niekto odišiel?

Zostali sme v rovnakom zložení, čo sa dá brať pozitívne aj negatívne. Nejaký impulz by asi bol treba. Je to vidieť, keď nám kvôli zraneniu niekto vypadne, tak zaňho nemámé adekvátnu náhradu.

Na ktorých hráčov sa budete najviac spoliehať?