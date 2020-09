Záchranárske posádky nasadzujú životy

Lekári, záchranári, vodiči, tí všetci denne pomáhajú, aby zachraňovali životy. Ich úloha je neľahká, doba uponáhľaná. Preto treba myslieť na to, že aj oni sú len ľudia.

6. sep 2020 o 15:56 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Stanica Rýchlej záchrannej a Rýchlej lekárskej služby má stanovište priamo v nemocnici. Tím lekárov, záchranárov a vodičov je v nasadení neustále.

Sú ako rodina

Súvisiaci článok V Nemocnici s poliklinou v Považskej Bystrici zakázali návštevy Čítajte

V stanici záchrannej služby sú spolu dva tímy. Pracujú dvadsaťštyri hodín denne, stanovište je tak ich druhým domovom. Priestory sú zrekonštruované a prispôsobené tak, aby aktívne tímy mali možnosť si oddýchnuť a byť pripravení na náročné zásahy. „Je nás tridsať, desať záchranárov, desať vodičov, deväť lekárov a vedúca záchranárka,“ začína Melánia Dolníková, vedúca zdravotná záchranárka. Podstatné je, aby si členovia tímu dobre rozumeli a boli zohratí, dôvera je kľúčovým faktorom. „Veľa záchranárov sú zároveň aj vodiči. Počas zásahu všetci členovia posádky pracujú naplno, aj vodič musí mať odborné vzdelanie a vedieť napríklad nariediť medikamenty pre pacienta, natočiť EKG,“ hovorí Dolníková. Výhodou je aj menšie spoločenstvo dvoch staníc, ktoré pracujú priamo pod vedením Považskobystrickej nemocnice. Sú si tak oporou aj v ťažkých chvíľach po psychicky náročných výjazdoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

O výjazdoch sami nerozhodujú

Predstava, ako si priamo záchranári preberajú hovory na tiesňovú linku je mylná. Rovnako aj časový horizont, kedy záchranka štartuje za pacientom. Po volaní na stodvanástku sa dovoláte na operačné stredisko do Trenčína. Operátor situáciu najskôr vyhodnocuje, zisťuje čo najviac informácií a základné dáta zadá do systému pre záchranárov. Výzva prichádza najbližšej voľnej posádke, no tá môže byť vzdialená aj desiatky kilometrov. „Je potrebné, aby si pacienti aj príbuzní uvedomili, že my máme minimum informácií o stave pacienta. Čim viac zachovajú pokoj a spolupracujú, tým viac je naša pomoc efektívna,“ hovorí vedúca záchranárov. Tímu príde len krátka správa o tom kam idú a aká je všeobecná diagnóza. V každom prípade je posádka na ceste do dvoch minút od prijatia výzvy z operačného strediska. Sanitka je neustále snímaná, operátor tak presne vie, kde sa nachádza.

Záchranky nesuplujú praktického lekára

Pred tým, než vytočíte tiesňovú linku, je potrebné zvážiť, či je to naozaj nevyhnutné. „Nie sme oprávnení vyhodnocovať, či je naša pomoc skutočne potrebná. Na každú výzvu operátora okamžite štartujeme. Niekedy po príjazde zistíme, že stav pacienta nie je adekvátny výjazdu záchranárskej posádky. Sme z toho smutní, najmä keď je to na odľahlom mieste. V tom čase nás totiž môže potrebovať niekto viac a zbytočne stratíme čas prejazdom,“ upozorňuje Dolníková. Cesty sú často preplnené a prejazd sanitky trvá rovnako dlho, ako ostatným vozidlám. „Pokiaľ máte narazenú ruku, rodina s automobilom vás dopraví do nemocnice rýchlejšie, ako čakať na záchranku a pritom nie ste v ohrození života. Taktiež ak máte niekoľko dní horúčku alebo vysoký tlak, treba okamžite kontaktovať praktického lekára. Ten má predsa možnosti elektronického receptu a konzultácie po telefóne. Netreba teda nechávať príznaky pretrvávať dlho a potom volať záchranku,“ apeluje na pacientov vedúca záchranárov. Občas sa vyskytnú aj bizarné problémy. „Mali sme výjazd k pacientovi, ktorý nemohol zaspať. To je skutočne neadekvátne riešenie,“ hovorí Dolníková. Sanitka by nemala byť pohodlným riešením bežných zdravotných ťažkostí. Je to nielen finančne náročné, no najmä nezodpovedné voči tým, ktorí sú v ohrození života. Rádius výjazdu sanitky nie je striktne ohraničený, pokiaľ nie je dostupná iná posádka, sanitka vyráža aj viac ako tridsať kilometrov. Ohľaduplnosť je tak na mieste.

Náročné obdobie pretrváva

Nový koronavírus ohrozuje všetkých. No sú to práve záchranári, ktorí sú v rizikovej skupine na poprednej priečke. „Počas prvej vlny, keď boli štátom nariadené opatrenia, mali sme zvýšenú frekvenciu volaní ohľadom zvýšenej teploty a respiračných ochorení. Bolo to veľmi náročné, obliekať sa a pracovať v ochranných oblekoch. Pri zásahu nesieme so sebou tridsaťpäť kilogramov prístrojov a vybavenia, fyzická náročnosť je v ochranných oblekoch ešte zvýšená. No je to nevyhnutné,“ Povedala Dolníková. Paradoxne iné diagnózy riešili o niečo menej, pacienti mali obavu z návštevy zdravotníckych zariadení. Kvôli diagnózam ako problémy s tlakom ich volali zriedkavejšie. Treba však myslieť na pretrvávajúcu pandémiu vírusu Covid-19. „Ľudia začali byť ľahostajní voči noseniu rúšok. Naši záchranári sa síce chránia, no nikdy nevedia, či sa pacient alebo príbuzní práve vrátili zo zahraničia a môžu byť infikovaní. Preto treba rúška používať pri kontakte s posádkou,“ vyzýva vedúca záchranárov. Netreba tak zabúdať, že aj záchranári sú len ľudia a účastníci cestnej premávky.

Najdôležitejšia je prvá pomoc

Pri závažných prípadoch, kedy pacient nedýcha alebo silne krváca, je podstatný okamžitý zásah. Záchranný tím sa však musí na miesto najskôr presunúť. Prvá pomoc od volajúceho je teda tá naozaj prvá a často život zachraňujúca. Operátor na tiesňovej linke je nápomocný. „Neexistuje zlé podanie prvej pomoci. Pokiaľ zasiahnete, je to vždy lepšie ako neurobiť nič,“ hovorí Dolníková. Záchranársky tím je pod obrovským tlakom, je preto potrebné maximálne spolupracovať a najmä nebyť sebeckí. „Prístup, že mňa ošetria a už ma nezaujíma, či bude tím v bezpečí k dispozícií niekomu inému je veľmi smutný a treba ho zmeniť,“ uzatvára vedúca záchranárov.