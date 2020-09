Asfalt má po obnove opäť chyby

Na rekonštrukcií cesty od Orlovského mosta do Domaniže sa stále pracuje. Na hlavnej križovatke v centre mesta už ale znova badať chyby vo vozovke.

8. sep 2020 o 8:10 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Rekonštrukcia cesty číslo II/517 ešte nie je ukončená. Projekt bol rozdelený do viacerých úsekov. Naďalej sa pracuje na Orlovskom moste, čo je najťažšia časť celej rekonštrukcie.

Jedným z prvých prerobených úsekov bola križovatka ciest II/517 a 61 v centre mesta. V začiatkoch projektu vymenili asfalt. Ten už však opäť vykazuje známky opotrebenia, v niektorých jazdných pruhoch už sú vyjazdené koľaje.

Začali frekventovanou križovatkou

Nakoľko cez križovatku denne prejdú stovky automobilov, vozovka je silne zaťažená. Vyžaduje si tak údržbu o niečo častejšie.

Pri vypracovávaní projektu na rekonštrukciu hlavného ťahu od Orlového do Domaniže bolo zapojených mnoho subjektov. „Zhotoviteľ postupoval vo výmene podložia v zmysle schváleného projektu. Výmena asfaltových častí v hrúbke 90 mm sa urobila po jednotlivých úsekoch s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy v zmysle požiadaviek polície, špeciálneho stavebného úradu a mesta. Pre zabezpečenie tejto požiadavky prebehla oprava v tretinových úsekoch,“ vysvetľuje Lenka Kukučková z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Medzi verejnosťou prevláda názor, že križovatku zaťažujú práve vozidlá zásobujúce pokračujúcu stavbu na Orlovskom moste. „Zhotoviteľ pri plánovaní jednotlivých úsekov musel uvažovať so všetkými podnetmi, ktoré vstúpili do tejto stavby. Zaťaženie vozidlami stavby nie je natoľko enormné, aby spôsobilo nadmerné poškodenie cesty. Stav rekonštruovanej vozovky budeme riešiť so zhotoviteľom a požadovať nápravu v zmysle platnej a účinnej zmluvy o dielo,“ doplnila Kukučková.

Prerábka bola nevyhnutná

Stav asfaltu v centre mesta bol pred začatím rekonštrukcie nevyhovujúci. „Asfalt je materiál podliehajúci degradácii vplyvom fyzikálnych faktorov. Opotrebúva sa a potrebuje výmenu. Križovatky bývajú z hľadiska opotrebenia viac zasiahnuté.

Vozidlá, najmä ťažšie s viac nápravami, pri brzdení spôsobujú zvlnenie. Počas teplých mesiacov asfalt mäkne a efekt sa znásobuje. To vytvára typické vyjazdené koľaje,“ vysvetľuje stavebný inžinier Tomáš Čulík.

Technológiu pri rekonštrukcií cesty zvolil autorizovaný projektant. „Pozostávala z výmeny krytu vozovky v hrúbke 90 mm. Odfrézovanie vozovky v hrúbke 40 mm a následne 50 mm, aplikácia spojovacieho postreku, inštalácia geomreže, položenie ložnej vrstvy 50 mm, aplikácia spojovacieho postreku a položenie obrusnej vrstvy 40 mm. Táto technológia je štandardne používaná pri obdobných rekonštrukciách,“ informuje Kukučková z TSK.

Cesta bude potrebovať ďalšiu opravu

Počet automobilov jazdiacich v našom regióne sa neustále zvyšuje.

Práve úsek medzi Domanižou a Orlovým je dôležitou súčasťou tranzitnej trasy.

Nákladné vozidlá zabezpečujúce zásobovanie nielen v meste, ale aj pri prejazde, využívajú cestu II/517 aj križujúcu šesťdesiatjednotku.

„Hlavná križovatka je v zmysle rekonštrukcie cesty č. II/517 dokončená, čo sa týka výmeny krytu vozovky. Zostáva urobiť značenie na ostrovčekoch pre nevidiacich a vodorovné dopravné značenie. Vzniknutú situáciu budeme riešiť so zhotoviteľom a požadovať nápravu tak, aby rekonštrukcia zodpovedala očakávanému stavu. Úsek cesty I. triedy (č. I/61) je v kompetencii Slovenskej správy ciest,“ uzatvára Kukučková.

Užívatelia cesty, ale aj občania mesta, denne prechádzajúci týmto úsekom, sa tak nemusia obávať, že sa cesta zasa dostane do havarijneho stavu.

Pokračujú na moste aj zastávkach

Úsek Orlovského mosta sa počas rekonštrukcie ukázal ako problematický.

Nakoľko bol stav staršieho z dvojice mostov horší, ako bol pôvodný predpoklad, aj termín jeho dokončenia sa odkladá.

Ako informuje zhotoviteľ stavby, aktuálny termín dokončenia je na konci roka. Snažia sa ale čo najviac odľahčiť komplikovanú dopravnú situáciu. V predstihu teda odovzdajú aspoň úsek mosta ponad železnicu, čo uľahčí výjazd na diaľnicu D1.