POVAŽSKÁ BYSTRICA: Tunel Milochov je prerazený, dokončiť by ho mali v závere budúceho roka

Napriek výraznému meškaniu stavby modernizácie železničnej trate v úseku Púchov - Považská Teplá vníma dnešné prerazenie tunela Milochov minister dopravy Andrej Doležal pozitívne.

7. sep 2020 o 17:28 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA 7. septembra (SITA) - Napriek výraznému meškaniu stavby modernizácie železničnej trate v úseku Púchov - Považská Teplá vníma dnešné prerazenie tunela Milochov minister dopravy Andrej Doležal pozitívne. "Teším sa z každého nového otvoreného koridoru pre železničnú dopravu," vyhlásil minister krátko po tom, čo stavbári prerazili posledný úsek takmer dvojkilometrového tunela.



Tunel pod vrchom Stavná bude dvojkoľajný a jeho celková dĺžka bude 1 861 metrov. Od začiatku razenia stavbu sprevádzali komplikácie. Pre zlé geologické podložie tu museli zmeniť technológiu razenia, navyše nastali problémy aj s odstraňovaním čiernej skládky odpadu pri východnom portáli tunela, ukrytej pod zeminou. To všetko bolo dôvodom predĺženia termínu stavby, ktorá mala byť pôvodne odovzdaná do užívania v januári tohto roka.



"Omeškanie patrí k stavebníctvu a hlavne k takýmto náročným projektom. Stavajú sa tu dva tunely, niekoľko mostných konštrukcií, je to veľmi zložitá výstavba. Nehovorme len o omeškaní, ale skúsme to vnímať aj v pozitívnom kontexte, že modernizujeme, budujeme a snažíme sa napredovať aj v železničnej doprave," povedal Doležal.



Napriek omeškaniu bude časť stavby odovzdaná do užívania už v druhej polovici septembra. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) avizujú, že od 17. septembra presmerujú železničnú dopravu medzi stanicami Púchov a Považská Bystrica na nový traťový úsek, ktorého súčasťou je tunel Diel a viadukt ponad Nosickú priehradu. Ako sa dnes vyslovil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila, v spolupráci s dodávateľskými firmami budú robiť všetko preto, aby celá stavba, vrátane tunela Milochov, bola sprejazdnená v decembri budúceho roka.