Dve triedy v ZŠ Mládežnícka v Púchove zostanú zatvorené do odvolania

Testy potvrdili podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 v púchovskej Základnej škole Mládežnícka.

9. sep 2020 o 11:39 SITA

PÚCHOV. V najväčšej zo štyroch mestských škôl v utorok 8. septembra uzavreli tri triedy, až do odvolania zostanú zatvorené dve z nich.

"Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa vyučovanie žiakov 2.B a 4.A mení z prezenčnej formy na dištančnú. Žiaci oboch tried sa vzdelávajú z domu podľa pokynov svojich vyučujúcich a až do odvolania nenavštevujú školu," informovala škola na svoje webovej stránke s tým, že zákonných zástupcov žiakov oboch tried budú v najbližšej dobe kontaktovať pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Po viac ako týždňovej uzávere, spôsobenej nákazou koronavírusom u jednej zo zamestnankýň mestského úradu, sa do bežného pracovného režimu dnes vracia púchovská radnica. Pri návšteve však platia sprísnené pravidlá. "Pri vstupe do budovy mestského úradu sa meria telesná teplota návštevníka úradu bezkontaktným teplomerom. V prípade zistenia teploty prevyšujúcej 37,5°C sa meranie zopakuje s krátkym časovým odstupom. V prípade opakovaného zistenia telesnej teploty prevyšujúcej 37,5°C je možné odoprieť návštevníkovi vstup do budovy," informovala púchovská samospráva.