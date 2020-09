Nedal na 1:1 so Slovanom. Belušan Gašpar: Našli sa aj neprajníci

MY Považský Obzor vyspovedal futbalistu FK Beluša Romana Gašpara, ktorý smoliarsky zahodil pokutový kop proti Slovanu Bratislava v Slovnaft Cupe.

12. sep 2020 o 13:54 Nika Rýdza

Máte za sebou atraktívny zápas, ktorý sa mohol skončiť senzáciou. Ako hodnotíte priebeh stretnutia?

Zo začiatku stretnutia sme začali hrať s priveľkým rešpektom. Nie sme zvyknutí hrať pred toľkými divákmi, možno aj preto sme spočiatku pôsobili ustráchane. Avšak potom opadla z nás nervozita a začali sme hrať svoju hru. Myslím si, že diváci sa mali na čo pozerať a verím, že sme na nich zanechali dojem dobrou hrou. Celkovo sa nemáme začo hanbiť a tento duel ukázal naše kvality a slabiny. Čakal som od Slovanu viac, čo sme mohli využiť vyrovnávajúcim gólom, ktorý som mal na kopačke, ale viac šťastia mali hostia.

Mnohí ľudia očakávali úplne iný vývoj zápasu, keďže ste hrali s úradujúcim majstrom Fortuna ligy. Zohrala domáca kulisa veľkú rolu počas stretnutia?

Určite zohrala. Vedel som, že na zápas príde veľa ľudí, keďže sme natrafili na atraktívneho súpera. Nebudeme si klamať, väčšinu ľudí skôr zaujímal Slovan a nie Beluša, ale myslím si, že po tomto zápase sme si získali srdcia aj tých, čo nás vôbec nepoznali. Vždy je dobré, keď príde na štadión veľa fanúšikov. Myslím, že práve oni boli ten hnací motor, ktorý nás hnal smerom dopredu, aby sme uhrali čo najlepší výsledok. Som rád, že prišli v takom veľkom počte. Predsa len hrať proti Slovanu Bratislava sa nevidí tak často, hlavne pre celú Belušu a aj nás ako hráčov to bol futbalový sviatok.

Už v 14. minúte si na biely bod postavil loptu hosťujúci hráč Henty, ktorý pokutový kop premenil. Myslíte, že toto bol zlomový bod zápasu?

Nemyslím si, že to bol zlomový bod zápasu. Od prvého inkasovaného gólu sme zabrali ešte viac. Začali sme precíznejšie brániť a začalo sa nám viac dariť aj smerom dopredu.

Ísť kopať penaltu za stavu 0:1 proti tak kvalitnému súperovi, to je veľká odvaha. Skúste nám popísať pocity tesne pred penaltou. Keď ste videli, že hlavný arbiter odpískal pokutový kop vedeli ste, že pôjdete kopať vy alebo ste boli do toho tzv. „hodený“?

V kútiku duše som cítil, že budeme kopať penaltu a že ju pôjdem kopať práve ja. V prvom momente, keď hlavný arbiter odpískal pokutový, kop som bol veľmi šťastný. Keď som si postavil loptu na biely bod, mal som síce v hlave množstvo myšlienok, ale myslel som pozitívne a rozmýšľal som nad tým kam ju kopnem. Samozrejme, to bola veľká zodpovednosť kopať pred toľkými fanúšikmi a za takého stavu penaltu, ale nebál som sa toho.

Titul hrdina stretnutia ste mali na dosah. Hosťujúci brankár penaltu vyrazil a senzácia sa nekonala. Čo by ste s odstupom času urobili inak? Ak by bola možnosť, išli by ste do toho znova?

Asi by som dal do toho väčšiu razanciu a určite by som sa viacej sústredil. Ťažko sa mi to teraz hodnotí, snažím sa už na to ani nemyslieť. Musím sa sústrediť na ďalšie zápasy. Hoci nepremenená penalta ma doteraz mrzí, ak sa v ďalšom zápase naskytne možnosť pokutového kopu, znova si postavím loptu na biely bod a dám gól.

Reakcie fanúšikov po zápase boli rôzne. Stretli ste sa viac s pozitívnymi alebo negatívnymi ohlasmi?

Dostal som veľa správ väčšina z nich boli pozitívne, čo som bol veľmi rád. Samozrejme, našli sa aj neprajníci, ale pre mňa najsilnejší emotívny zážitok bol, keď ma otec po zápase objal so slzami v očiach a povedal mi povzbudzujúce slová a pochválil ma za výkon aj napriek smoliarskej penalte.

Zápas nakoniec skončil 0:2 pre hostí. Aká bola nálada v kabíne po zápase? Cítili ste podporu od trénera a spoluhráčov aj napriek nepremenenej penalte?

Nálada po zápase bola najskôr taká všelijaká, lebo sme zistili, že sme dokázali držať krok s najlepším tímom na Slovensku, len na nám chýbalo trošku viac šťastia. Neskôr po zápase sme si spolu všetci sadli a už v dobrej nálade sme si prebrali pozitíva a negatíva zápasu. Samozrejme skoro od každého člena realizačného tímu som dostal povzbudzujúce slová, za ktoré som im vďačný.

Ste mladý perspektívny hráč. Čo by ste chceli počas kariéry dosiahnuť? Aké máte ciele?

Chcem v každom zápase zo seba vydať maximum a pomôcť svojmu tímu k dosahovaniu najlepších výsledkov. V Beluši sa mi už podarilo získať titul majstra tretej ligy a určite by som si to chcel zopakovať aj túto sezónu. Myslím si, že tím má kvalitu a podmienky máme tak isto na výbornej úrovni, už to len musíme predviesť na ihrisku. Avšak mojím najväčším snom je sa dostať do zahraničia a živiť sa futbalom.

Ako vnímate odvolanie trénera Slovanu Bratislava Jána Kozáka ml.? Myslíte si, že práve váš zápas má na tom nejaký rukopis?

Nemyslím si, že práve náš zápas bol zlomový, aj keď podľa mňa nečakali možno taký priebeh zápasu aký bol. Nakoniec z toho mohla byť senzácia pre Belušu a blamáž pre Slovan preto si myslím, že to bola posledná kvapka pre trénera Kozáka.