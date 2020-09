POVAŽSKÁ BYSTRICA: Novou predsedníčkou okresného súdu bude Katarína Krivulčíková

Výberový proces na považskobystrickom súde trval takmer rok, rezort spravodlivosti musel vyhlásiť dovedna štyri výberové konania.

14. sep 2020 o 14:46 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Okresný súd v Považskej Bystrici bude z pozície predsedu viesť Katarína Krivulčíková. Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla, ministerka Mária Kolíková vymenovala Krivulčíkovú do funkcie predsedníčky s účinnosťou od 15. septembra po tom, čo uspela vo výberovom konaní.



Výberový proces na považskobystrickom súde trval takmer rok, rezort spravodlivosti musel vyhlásiť dovedna štyri výberové konania. Predsedníčke Helene Loduhovej malo funkčné obdobie uplynúť v apríli, dnes už bývalý minister Gábor Gál ju tri mesiace predtým odvolal z funkcie pre manažérske zlyhania súvisiace s presťahovaním súdu do novej budovy.



Všetky konkurzy mali iba jedného kandidáta, do dvoch sa prihlásil aj dovtedajší podpredseda súdu Róbert Jankovský. Ten síce pred výberovou komisiou uspel, avšak ministerka Kolíková ho do funkcie nevymenovala, keďže podľa vlastných slov aj s ohľadom na výsledky výberového konania mala o ňom pochybnosti.



V prípade Krivulčíkovej, ktorá absolvovala ústny pohovor 2. septembra, už ministerka akceptovala rozhodnutie výberovej komisie. Nová predsedníčka pracuje na súde v Považskej Bystrici od roku 2001.