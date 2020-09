V stojiskách ľudia hromadia odpad

Občanom chýbajú informácie. Nadrozmerný odpad môžu vyviezť zadarmo.

15. sep 2020 o 7:00 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA Pred štyrmi rokmi začalo mesto s budovaním stojísk pre kontajnery na separovaný zber.

Niektorí občania však ich účel nie celkom pochopili a do tohto priestoru vynášajú aj odpad, ktorý tam nepatrí, nábytok, ale aj stavebný odpad.

Zberný dvor nie je tak ďaleko

Každý občan mestá má možnosť vyviezť nadrozmerný odpad na zberný dvor. Stačí platný občiansky preukaz, nie je potrebné nijako sa objednávať, ako si niektorí občania myslia. Ten je zriadený pri diaľničnom výjazde Považská Bystrica – Centrum. Odkladať takýto materiál ku kontajnerom je nesprávne. „V zmysle všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica sa zakazuje takýto odpad odkladať na stojiská. Občania sú povinní ho odovzdať na zberný dvor, kde im ho zoberú bezplatne,“ informuje Daniela Sovíková z referátu odpadového hospodárstva. V prípade porušenia tohto nariadenia je skutok klasifikovaný ako priestupok. „Občanovi môže byť za takéto konanie udelená pokuta až do výšky tisícpäťsto eur,“ dodáva Sovíková. Aj keď je odpad pri kontajneroch, jeho hromadenie sa považuje za čiernu skládku.

Treba nahlasovať

V meste a mestských častiach je 236 stojísk na separovaný zber. Frekvencia vývozu triedeného odpadu je rozdielna pri jednotlivých druhoch komodít. „Papier a plasty vyvážajú každý týždeň. Tetrapaky, kovy, sklo každé dva týždne, textil raz za mesiac. Biologicky rozložiteľný odpad sa vyváža každý týždeň v lete, každé dva týždne v zimných mesiacoch,“ informuje Sovíková. Na pravidelné kontroly nezodpovedného konania nie je priestor. Je tak vecou náhody, keď polícia zachytí takýto priestupok priamo pri stojisku. Pomôcť však môžu všetci. „Občania môžu takéto konanie konkrétneho človeka nahlásiť na mestskej polícii,“ upozorňuje Sovíková z mestského úradu.

Vývoz platíme všetci

Vinník zakladania čiernej skládky sa dohľadáva len veľmi ťažko, pokiaľ nie je priamo pristihnutý. „Mesto sa snaží apelovať na občanov, aby svoj nadrozmerný odpad vyvážali na zberný dvor. Odpad, ktorý je na stojiskách mimo smetných nádob, mesto na vlastné náklady zbiera a vyváža na skládku,“ povedala Sovíková. To znamená, že za nezodpovedné konanie druhých ľudí doplácajú všetci občania mesta.

Nie je to len o pokute

Problematika hromadenia odpadu je zakorenená akosi hlbšie. „Už niekoľko generácií je tak nejak v nás zakorenené zbavovať sa nepotrebného pod rúškom tmy. Doba pokročila, máme legálne možnosti a sú aj dostupné. Kontajnery na separovanie sú v každom meste, obce majú vypracovaný program vývozu takéhoto odpadu. Taktiež stavebný a iný nadrozmerný odpad má každý občan možnosť vyviezť na zberný dvor, a to bezplatne,“ hovorí environmentálny aktivista z Dubnice nad Váhom. Skládkovanie mimo vyhradených plôch podľa neho ubližuje nielen prírode, ale aj občanom samotným. „Je to v každom prípade ohrozenie zdravia. V tých kopách starého nábytku sa často usídlia potkany a iné hlodavce. Ďalším rizikom je rozvlačovanie polámaných kusov a ostrých zbytkov napríklad stavebnej sute do okolia,“ pokračuje aktivista.

Informovanosť je kľúčová

Práve na nedostatok informácií ohľadne odpadového hospodárstva sa mnohí odvolávajú. Umiestnenie upozornení do priestorov stojísk by mohlo prispieť k lepšiemu dodržiavaniu nariadení