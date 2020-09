Pénzeš: Meszároš hádam ukončí kariéru v Považskej Bystrici

Hokejistov Považskej Bystrice povedie v novej sezóne Július Pénzeš (65). Kouč s bohatými skúsenosťami z extraligy vedie okrem Považanov aj národný tím Rumunska, s ktorým sa prebojoval do A-skupiny I. divízie, teda druhej najvyššej kategórie MS.

15. sep 2020 o 8:36 Peter Mičúch

Prečo „až“ druhá najvyššia liga?

Momentálne som bol bez práce. Ide mi o to, aby bol zaujímavý projekt a mal zmysel. Potrebujem sa aj pripraviť na svetový šampionát s Rumunmi. Bývam v Ilave, mám to tu na skok. Hokej je dnes všade rovnaký. Budem robiť viac s mladými chlapcami. Páči sa mi to viac, ako robiť s veľkými hráčmi. S nimi je to ťažká robota, musel som ich stále presviedčať. Čím vyššia súťaž, tým lepší hráči a s takými treba vedieť komunikovať. Mladým chlapcom mám čo dať a ak to budú chcieť robiť, tak budú aj výsledky.

Z extraligy sa vám neozvali?

Extraligové ponuky som nemal, ani by som nad nimi neuvažoval. Mal som niečo rozrobené v zahraničí, ale pre koronu je to momentálne neuskutočniteľné.

Aké sú ciele pred novou sezónou?

O cieľoch je ešte ťažké hovoriť. Považská sa stále motala okolo ôsmeho miesta, bila sa o play-off. Nejdem hovoriť, že ideme súťaž vyhrať (smiech), ale chceme v každom zápase odovzdať maximum. Samozrejme, chceme sa dostať do play-off. Uvidíme po prípravných zápasoch, ako sme na tom. Káder je mladý, bude treba niekoho staršieho, aby tých chlapcov viedol. Iné je trénovať a iné hrať zápasy. V nich je treba niekoho, aby prevzal zodpovednosť na seba. Aj vzhľadom na to, že mužstvo je dlhší čas pokope, je v ňom potenciál. Pri malom doplnení by sme mohli úlohu dostať sa do play-off zvládnuť.