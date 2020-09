V Nitre brúsil Panenku, z Prahy ušiel a nadávali mu. Tajomstvá legendárneho Kukučku

Tvrdý, nekompromisný obranca, ktorý sa bil za každý klub, v ktorom hrával. Taký bol ako hráč Jozef Kukučka, legenda považskobystrického futbalu.

16. sep 2020 o 9:13 Peter Mičúch

ŠEBEŠŤANOVÁ. Rodák zo Šebešťanovej má za sebou úctyhodnú kariéru. Hrával najvyššiu súťaž v Československu za Nitru, Bohemians Praha, dotiahol do nej rodnú Považskú.

V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol vyhlásený za najlepšieho športovca Nitrianskeho okresu a najlepšieho futbalistu Západoslovenského kraja.

Dotiahol to až do reprezentácie. V drese s levom na hrudi bol na Majstrovstvách sveta 1982 v Španielsku. Skrátka legenda, akých je málo, nielen na Považí.

Aké boli vaše futbalové začiatky?

Začínal som v Brvništi, kde som aj chodil do školy. Tu v Šebešťanovej žiacky tím nebol. Za dorast som už hrával doma, jeden rok a potom som išiel do Považskej. V 76-tom som odišiel do Nitry.

Spomínate si z tých čias na nejakú pikošku?