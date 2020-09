„Zrádce Kukučka,“ vítali považskobystrickú legendu v Ďolíčku

Tvrdý, nekompromisný obranca, ktorý sa bil za každý klub, v ktorom hrával. Taký bol ako hráč Jozef Kukučka, legenda považskobystrického futbalu.

16. sep 2020 o 9:13 Peter Mičúch

ŠEBEŠŤANOVÁ. Rodák zo Šebešťanovej má za sebou úctyhodnú kariéru. Hrával najvyššiu súťaž v Československu za Nitru, Bohemians Praha, dotiahol do nej rodnú Považskú.

V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol vyhlásený za najlepšieho športovca Nitrianskeho okresu a najlepšieho futbalistu Západoslovenského kraja.

Dotiahol to až do reprezentácie. V drese s levom na hrudi bol na Majstrovstvách sveta 1982 v Španielsku. Skrátka legenda, akých je málo, nielen na Považí.

Aké boli vaše futbalové začiatky?

Začínal som v Brvništi, kde som aj chodil do školy. Tu v Šebešťanovej žiacky tím nebol. Za dorast som už hrával doma, jeden rok a potom som išiel do Považskej. V 76-tom som odišiel do Nitry.

Spomínate si z tých čias na nejakú pikošku?

Jeden zápas v Kameničanoch som za áčko odohral načierno. Našiel som doma nejaké staré kopačky, v tých som potom strelil hetrik. Hral som na registračku s menom Kukučka, ten dotyčný však bol o tri roky starší a vtedy zranený.

Rozhodca tomu nechápal. Pozeral sa raz na registračku, raz na mňa. „Si Kukučka, tuto je Kukučka, ale aj tak to nie si ty,“ krútil hlavou, ale nemohol s tým nič urobiť.

Kto vás zlanáril do Nitry?

V zime 1975 mi volal jej tréner Dodo Reimann, išiel som tam na študentský prestup. V Považskej boli za to na mňa veľmi nahnevaní a na gymnáziu mi nedali zmaturovať. Na skúške mi zobrali písomku už po minúte, ževraj som opisoval.

Opravný termín som mal v septembri, to mi však do Nitry neoznámili. Jediný rozumný profesor, čo na gymnáziu bol, mi to odkázal cez rodičov tri dni pred termínom.

Prezývku Dodo ste zdedili po Reimannovi?

Tak ma volajú moje deti. V Nitre som bol Kukaňa, volajú ma aj Joco.

V Nitre vás preslávil aj zápas s pražským Bohemiansom. Vaše súboje s Antonínom Panenkom boli ikonické, poriadne ste ho „brúsili“, jeden zákrok vyvolal mimoriadnu búrku nevôle.

Bol to jeho posledný zápas pred odchodom do Rapidu Viedeň, dávali ho aj v televízii. Nebol to nejaký hrozný zákrok, nedostal som zaň ani kartu. Bolo to nafúknuté len preto, lebo som si to dovolil na Tondu. Potom sme boli spolu na šampionáte v Španielsku a nemali sme medzi sebou žiadne problémy.

Zle si to vysvetlili iba hráči Bohemky, pri odvete na jar išli po mne, asi sa chceli pomstiť. Ich tréner Pospíchal prišiel za mnou po zápase do našej kabíny, ospravedlňoval sa a povedal: „Pepo, nic si z toho nedělej, oni jsou všichni blbci.“