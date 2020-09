Sezóna bazénov končí

Treba si premyslieť, čo s odpadovou vodou.

18. sep 2020 o 7:50 Dominika Mrákavová

Považská Bystrica. Z obavy pred koronavírusom sa mnoho ľudí tento rok rozhodlo pre svoj vlastný bazén. V týchto dňoch tak nastáva obdobie, kedy sa treba rozhodnúť, čo s vodou. Bazén je možné zazimovať, no niektoré je potrebné vypustiť. A práve s tým býva častokrát problém.

Nezaplavte susedov

Pani Alena býva v obci pri Považskej Bystrici. Susedia jej druhýkrát vytopili terasu. „Nemyslím si, že len tak nechať vodu voľne vylievať je správne. Sme pod nimi, terén je do kopca a všetko to steká priamo k nám. Terasu mi podmylo, všetko plávalo v bazénovej vode. Susedia to nechcú priznať,“ sťažuje sa Alena z obce pri Považskej Bystrici.Alenin prípad nie je ojedinelý. Odpadovú vodu z bazéna ľudia často používajú na polievanie záhrady.

Majitelia bazénov si myslia, že nechať hadicu z bazénu pod stromom je v poriadku. Treba si však uvedomiť veľký objem, ktorý pôda vsiaknuť nedokáže a skončí tak na ceste alebo okolitých pozemkoch.

Objem vody je veľký

Pokiaľ je bazén zapustený do zeme, je vhodné v ňom vodu nechať a pri teplote vody desať až dvanásť stupňov ho zakryť.

Bazény, ktoré sú nad úrovňou, nafukovacie, rámové, treba vypustiť. Aj tento proces však má svoje pravidlá. Objem takéhoto bazénu je od päť až do dvadsať kubických metrov vody. Pre porovnanie, štvorčlenná rodina minie mesačne približne desať kubíkov pitnej vody. „Tak ako nie je vhodné vodu do bazénu naraz napúšťať, platí to aj pri vypúšťaní,“ upozorňuje vodárenská spoločnosť.

Sú aj iné možnosti

Pokiaľ je bazén naplnený pitnou vodou z verejného vodovodu, pri účtovaní takéhoto odberu už kanalizácie rátali aj stočné. No aj tu však platí, že priechodnosť kanalizácie je obmedzená. „Zahltiť kanalizáciu obrovským jednorazovým prívalom vody nie je vhodné. Rovnako ako nárazový odber vody, aj zaplavená kanalizácia môže obmedziť ostatných užívateľov,“ informuje vodárenská spoločnosť. Pokiaľ majiteľ bazénu nie je pripojený na verejnú kanalizáciu, musí mať septik alebo čističku odpadových vôd. Správnym riešením tak je vodu z bazéna vypustiť práve sem, nakoľko je táto už klasifikovaná ako odpadová.

Chémia môže uškodiť

Vodu na kúpanie je potrebné upravovať. Užívatelia tak používajú chémiu, prípadne soľ. Pred koncom kúpacej sezóny je však potrebné myslieť na blížiaci sa termín vypúšťania tejto vody. Chlór je síce prchavá látka, no používa sa množstvo ďalšej chemikálie. „Odporúčame nechať bazén niekoľko dní odokrytý, najlepšie aj počas dažďa, aby chlór vyprchal a ostatná bazénová chémia sa rozriedia s dažďovou vodou,“ hovorí majiteľ spoločnosti na výstavbu bazénov.

Ako ďalej upozorňuje, netreba zabúdať ani na ďalšie postupy. „Je vhodné použiť čerpadlo a vodu vypustiť do septiku alebo čističky. Nesmie však už mať v sebe chémiu, tá môže aktívnej zložke v čističke uškodiť,“ vysvetľuje expert na bazény.

Voda sa stáva predmetom sporov

Keď spozorujte vodu, ktorá sa hromadí na pozemku, niekto z okolia už má vypúšťanie bazénu takmer hotové. Dokázať tak, že niečo také spôsobil, je ťažké. Aj ku takýmto udalostiam je vhodné privolať mestskú políciu. „Dvor nám plával vo vode, múrik bol desať centimetrov zaplavený. Ničí nám to majetok. Sused poprel, že bazén vypustil. Nabudúce budem volať políciu. Nižšie máme záhradu, ovocné stromy. Ak má tú vodu plnú chémie, zaťažuje aj životné prostredie,“ sťažuje sa Daniela. Treba teda myslieť aj na okolie a okrem starostlivosti o vodu počas kúpania, treba dodržať pravidlá aj pri príprave na zimu.