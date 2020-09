Učiteľom pomôže v komunikácií so študentami psychológ

20. sep 2020 o 10:33 Dominika Mrákavová

Považská Bystrica. Učitelia majú náročnú úlohu vzdelávať deti a mládež. Okrem vedomostí im však musia odovzdať aj iné zručnosti. Generácie mladých ľudí sa menia, pedagógovia sa tak neustále musia vzdelávať v oblasti psychológie a komunikácie.

Spätná väzba je pre vzdelávací proces dôležitá

Odrapotať napísané texty z učebnice nie je efektívna metóda vzdelávania mládeže. V dnešnej dobe intenzívnej komunikácie a preferovania tímovej práce je práve zvládanie sociálnych interakcií podstatná časť výučby. No učitelia musia v prvom rade vedieť dešifrovať rôzne typy pováh. To im uľahčuje prácu, vedia zvoliť vhodnú formu komunikácie so študentmi.

Iniciatíva Učitelia Považia, ktorú založil Jozef Šujak z Gymnázia v Považskej Bystrici, sa tak rozhodla využiť možnosti spolupráce s Komenského inštitútom. „Na workshope sa pozrieme na poskytovanie a prijímanie spätnej väzby očami psychológie. Identifikujeme ego-obranné mechanizmy, ktoré nám prácu so spätnou väzbou komplikujú a zamyslíme sa nad tým, ako ich zvládať. Prejdeme niekoľko rýchlo použiteľných techník spätnej väzby a ak zvýši čas, tak si povieme, ako s tým všetkým súvisí koncept radikálnej otvorenosti,“ informuje Jozef Šujak z bystrického gymnázia.

Učiteľom pomôže psychológ

Spoločnosť tlačí na to, aby mladí ľudia boli vyprofilovaní a zaradili sa do pracovného procesu so všetkými základnými zručnosťami tímovej práce. Práve škola je miesto, kde by sa mali naučiť samostatnosti, ale aj korektnej komunikácii. Učitelia tak musia študentov usmerniť aj v tejto oblasti. Iniciatíva Učitelia Považia tak zabezpečila pre pedagógov pomoc renomovaného psychológa.

„Vyštudovaný psychológ Jozef Bakoš vedie konzultačnú spoločnosť zameranú na rozvoj „soft skills“. Ako kouč a konzultant pomáha manažérom a tímom v Európe a Ázii efektívnejšie pracovať a komunikovať. Študentov psychológie učí na katedre psychológie FFUK a v Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK,“ vyratúva odbornosť lektora Jozef Šujak.

Workshop je vhodná príležitosť

V utorok 29. septembra tak majú učitelia príležitosť v priestoroch Cooltajnera dozvedieť sa niečo nové. Cenné rady a tréning pomôžu učiteľom pri práci. Nejde však len o výučbu. Dôležité je pomôcť študentom zorientovať sa v množstve pováh, prekonať vlastné predstavy a predsudky, čo ich posunie do ďalšej etapy života. V pracovnom prostredí si kolegov nik nevyberá a vedieť komunikovať je kľúčová zručnosť.