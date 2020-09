V čom je hokej v Považskej výnimočný a aký má rozpočet? Zlocha aj o zvučných návratoch

V hokeji už niečo preskákal. Ján Zlocha (50) už päť rokov sedí na manažérskej stoličke považskobystrického HK 95.

23. sep 2020 o 7:58 Peter Mičúch

Aké ciele si v klube dávate pred novou sezónou 1. ligy? Tréner Július Pénzeš hovoril o postupe do play off. Je to tak?

Áno, je to náš prvoradý cieľ. Potrebujeme stabilizovať výkony, v minulej sezóne a aj tých predtým sme odohrali veľmi dobré zápasy, a niektoré naopak nezvládli. Nevyrovnané výkony boli dôsledkom toho, že v kádri sme mali veľa mladých chalanov.

Aký je rozpočet klubu?

HK 95 muži aj mládež okolo 250 tisíc eur. Všetci chalani hrávajú popri práci a štúdiu. Sme asi jediný neprofesionálny klub v prvej lige.

Prečo Považská v posledných rokoch vždy bojovala o play off až do konca základnej časti?

Dávame priestor mladým domácim hráčom. Dalo by sa hrať o vyššie priečky, na to by sme ale potrebovali viac financii. Na druhej strane by sme ale takto odstavili niektorých domácich hráčov a to nie je náš cieľ.

Z juniorky prichádzajú šikovní chalani. Zo súťaže by sa nemalo vypadávať, postupnými krokmi sa môžeme posunúť vyššie. Staviame na domácich srdciaroch, ktorí pritiahnú fanúšikov. Nechceme tu mať robotníkov, nemôžeme si to ani dovoliť.

Ako ste spokojný s prácou kouča Pénzeša?