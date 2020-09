Po čase sme opäť rozbehli futbalovú tipovačku.

23. sep 2020 o 11:27 (PM)

V aktuálnom vydaní týždenníka MY Považský Obzor nájdete tiket 2. kola obľúbenej futbalovej tipovačky. Kupóny môžete odovzdať na zberných miestach tiketov, ktoré sú uvedené v novinách, alebo v podajni riadkovej inzercie MY v Považskej Bystrici, poslať poštou k nám do redakcie, prípadne odfotiť a poslať na facebook MY Považská. Každý týždeň hráte o zaujímavé ceny, na troch najlepších tipérov jesene čakajú hodnotné výhry. Držíme palce!