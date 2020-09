Cesta vlakom trvá o štyri minúty menej

Medzi Púchovom a Považskou Bystricou spustili nový úsek železničnej trate.

24. sep 2020 o 8:07 Dominika Mrákavová

Považská Bystrica / Púchov. V uplynulých dňoch dokončili časť železničného úsek medzi Púchovom a Považskom Bystricou. Cestujúci strávia vo vlaku z Bratislavy do Považskej Bystrice o štyri minúty menej. Železničné trate sú dôležitou, ale aj ekologickou súčasťou infraštruktúry. Problematické úseky, akým je práve ten medzi Púchovom a Považskou, dlho odďaľovali modernizáciu železníc. Roky príprav, projektovania, pripomienkovania a samotnej výstavby sa chýlia ku koncu.

Prvý úsek trate, od púchovskej železničnej stanice po západný portál tunela Milochov, ktorý je ešte vo výstavbe, už je v prevádzke aj pre verejnosť.

Novou železničnou trasou sa previezol aj štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. „Prišiel som si pozrieť tento dôležitý úsek, blížime sa do finále rekonštrukcie. K takýmto veľkým projektom patrí aj nejaké to omeškanie, no nie je to nič zásadné. Realizátor určite takúto komplikáciu očakával,“ reagoval Kmeť na otázky ohľadne nedodržania termínu dokončenia tunela Milochov. Tento problém už dlhodobo trápi obyvateľov mestskej časti.