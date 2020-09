Finančnú pomoc od štátu púchovská radnica využije na opravy komunikácií

Návratnú štátnu finančnú pomoc kompenzujúcu výpadok dane z príjmov fyzických osôb pre koronakrízu chcú využiť aj v Púchove.

24. sep 2020 o 10:02 SITA

PÚCHOV 24. septembra (SITA) - Návratnú štátnu finančnú pomoc kompenzujúcu výpadok dane z príjmov fyzických osôb pre koronakrízu chcú využiť aj v Púchove. Podanie žiadosti o bezúročnú pôžičku vo výške 412 948 eur odsúhlasili na stredajšom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. "Mesto Púchov finančnú pomoc využije na pokrytie výdavkov na opravy miestnych komunikácií, ktoré plánuje zrealizovať do konca roka. Opravovať by sa mala napríklad cesta na Nábreží slobody, komunikácia pred cirkevnou základnou školou, časť Komenského ulice a tiež chodník na Ulici športovcov. Z pôžičky chce mesto uhradiť aj niektoré výdavky, ktoré už vynaložilo na realizáciu vybraných investičných akcií," priblížila zámery radnice hovorkyňa mesta Laura Krošláková.



Poskytnutie bezúročnej pôžičky je podmienené aktuálnou finančnou disciplínou konkrétnej samosprávy. "V prípade prijatia návratnej finančnej výpomoci podiel stavu dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahne úroveň 25,04 percenta a dlhová služba by bola bez zmeny na úrovni 3,33 percenta, čiže pod maximálne stanovenými limitmi zadĺženosti," skonštatovala vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka Marta Kavecká.



Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Pôžičky sa budú poskytovať na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020. Finančná pomoc je určená na vykrytie samosprávnych funkcií mesta, pričom musí byť použitá do konca roku 2020. V zmysle schválených podmienok sa pôžička spláca v štyroch rovnomerných ročných splátkach v období rokov 2024 - 2027 a umožnené je aj predčasné splatenie celej istiny.