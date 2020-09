Železný muž z Moštenca

Čadčiansky rodák Andrej Maták (35) sa ultratriatlonu venuje pätnásť rokov a je držiteľom slovenského rekordu.

25. sep 2020 o 8:42 Peter Mičúch

Pred dvoma rokmi na Svetovom pohári v Litve prešiel trať pozostávajúcu zo 7,6 km plávania, 360 km cyklistiky a 84,4 km behu za 28 hodín a 45 minút, národný rekord tak zlepšil o tri a pol hodiny. V súčasnosti žije v Hornom Moštenci a so snúbenicou Jozefínou chystajú svadbu.

Prečo ste sa dali práve na ultratriatlon?

Prečo byť zlý v jednom športe, keď môžem byť zlý v troch ha-ha.

Ultratriatlonu sa na Slovensku venuje pár ľudí. Úzka skupina sme aj v rámci Európy, poznáme sa väčšinou osobne. Pretože sme amatéri, tak máme priateľskejšie vzťahy. Na pretekoch si to síce rozdáme, ale keď vidím, že má niekto problém, tak ide pretekanie bokom a pomôžem mu.

S pomocníčkou a snúbenicou Jožkou. (zdroj: archív Andreja Matáka)

Aké dlhé trate absolvujete?

Pri ultratriatlonoch sa jedná o násobky tratí pretekov Železný muž. Pri plávaní je to násobok 3,8 km, pri cyklistike násobok 180 km a pri behu násobok maratónskych vzdialeností 42,2 km. Ja jazdím dvojnásobok – double ultra. Ten sa jazdí kontinuálne, bez prestávky. Musím naraz zvládnuť 7,6 km plávania, 360 km na bicykli a 84,4 km behu. Pri väčších násobkoch tratí to môže byť rozdelené do niekoľkých dní.

(zdroj: archív Andreja Matáka)

Najviac mi dali zabrať minuloročné majstrovstvá sveta Double Ultra v Panevéžyse v Litve. Snažil som sa tam vylepšiť svoje slovenské maximum, proti ale bolo počasie. Bolo veľmi teplo a to mi nevyhovuje, svoj čas som neprekonal.

Náročné sú aj plavecké 24-hodinovky s výkonmi v bazéne od 30km vyššie.

Máte aj nejaké úspechy?

Robím to popri zamestnaní, pre radosť, o nejaké úspechy mi v prvom rade nejde. Vždy ma poteší byť v top 20. Veľa ľudí si možno povie, že toto úspech nie je, ale pri tak dlhých tratiach je úspechom vôbec dôjsť do cieľa. Zvlášť keď ako amatér pretekám aj s profesionálmi.