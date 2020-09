V Považskej Bystrici dnes zasadá krízový štáb

Radoslav Illo z Považskej Bystrice je v USA úspešným biznismenom

Mal nakročené do veľkého hokeja. Megatalent, ktorý zažiaril na hokejovom šampionáte do 20 rokov, a ktorého si v drafte NHL vybral Anaheim Ducks, sa však nikdy do najslávnejšej súťaže nepozrel.