RADOSLAV ILLO Z POVAŽSKEJ BYSTRICE JE V USA ÚSPEŠNÝM BIZNISMENOM Nemal telefón ani počítač. Bol ako Tatar a mal žiariť v NHL, kam sa vytratil? (rozhovor)

Mal nakročené do veľkého hokeja. Megatalent, ktorý zažiaril na hokejovom šampionáte do 20 rokov, a ktorého si v drafte NHL vybral Anaheim Ducks, sa však nikdy do najslávnejšej súťaže nepozrel.

30. sep 2020 o 19:00 Peter Mičúch

Radoslav Illo bol nádejou slovenského hokeja. (Zdroj: archív (RI))

Písmo: A - | A + 0 43 POVAŽSKÁ BYSTRICA. Rodák z Považskej Bystrice RADOSLAV ILLO (30) sa v mladom veku vybral do zámoria a už tam zostal. Pred dvoma rokmi skončil ako 28-ročný s hokejom. V súčasnosti žije v Kansas City, na hraniciach štátov Kansas a Missouri, a živí ho biznis. AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo už v 28 rokoch skončil s hokejom a akému biznisu sa dnes venuje

V akom období nemal počítač ani telefón

Ako si spomína na svoje potýčky v Amerike

Ako opisuje svoj niekdajší plat v Amerike

Či sa v bitke o miesto v NHL stretol i s nehokejovými praktikami

Ktorá hviezda NHL mu dohadzuje lístky

Čím si vysvetľuje, že nespravil kariéru ako Tatar alebo Tarasenko, ktorí mali na MS do 20 rokov 2009 rovnako bodov

Či sleduje hokejové dianie v rodnej Považskej Bystrici

Či sleduje hokejové dianie v rodnej Považskej Bystrici

Ako často chodí na Slovensku a či uvažuje žiť v Amerike natrvalo Prečo ste sa dali na hokej?

