Mimoriadne zasadal krízový štáb

Mesto muselo zareagovať, riešili vyhlásené nové opatrenia. Zrušili všetky spoločenské podujatia.

1. okt 2020 o 7:02

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V stredu na poludnie zvolal primátor mesta Karol Janas zasadanie krízového štábu. V posledných dňoch vláda niekoľko krát po sebe vyhlasovala nové opatrenia a tie predošlé korigovala. Okrem vedenia mesta, riaditeľa Považsobystrickej nemocnice, zástupcov mestských častí a dotknutých sfér, hlavné slovo mala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Renata Beníková.

Prečitajte si aj: HARMONOGRAM: Jesenné upratovanie v Považskej Bystrici Čítajte

Testovanie hradí poisťovňa

V okresoch, ktoré spadajú pod Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici je situácia za posledný týždeň stabilná. „Aktuálne máme 81 pozitívnych prípadov v Považskom okrese, 88 v okrese Ilava a 69 v Púchovskom okrese. V Považskej Bystrici je aktívnych 29 prípadov,“ informuje riaditeľka hygieny Beníková. Vážny stav medzi pacientmi v okolí aktuálne nie je. „Keď zistíme pozitívneho pacienta, pýtame sa aj na zdravotný stav. Momentálne všetci hlásia bezproblémový priebeh ochorenia Covid-19, no upozorňujeme ich, že tento stav sa môže zhoršiť,“ hovorí Beníková. Ako ďalej upozorňuje, v prípade zhoršenia a nutnej hospitalizácie musí pacient upozorniť zdravotníkov alebo ošetrujúceho lekára, že je Covid pozitívny. „Keď zistíme pozitívny prípad, hneď pacienta kontaktujeme, dohľadáme blízke kontakty a všetkých testujeme na piaty deň. Tento test je platený poisťovňou, nehradí si ho pacient sám. Ak je test negatívny, no osoby sú určené ako blízky kontakt nakazeného pacienta, aj tak musia dodržať desaťdňovú karanténu, o čom je spísaná zápisnica,“ upozorňuje riaditeľka hygieny. Za test si človek platí len v prípade, že sa z vlastnej vôle rozhodne dať sa testovať aj napriek tomu, že nemá nijaké príznaky ani nebol určený ako úzka kontakt s pozitívnym pacientom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pracujú celé dni

Okresy Púchov a Ilava boli v oranžovej zóne na základe kritérií pandemickej komisie. Toto delenie sa však aktuálne zrušilo, opatrenia totiž platia plošne. Na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pracuje 32 zamestnancov, no niektorí sú na rodičovskej dovolenke. „Reálne u nás pracuje 29 ľudí, na covid sekcií pracujú štyria plus dvanásť ľudí, ktorí vypomáhajú s dohľadávaním kontaktov a sú z iných odborov. Musíme však zabezpečiť aj celkový chod úradu, takže zamestnanci pracujú nadčas, víkendy aj svaitky,“ hovorí Beníková. Nové opatrenia, ktoré v stredu ráno vláda aktualizovala, povoľujú športové a kultúrne podujatia do päťdesiat účastníkov. Platí to na súčet športovcov, účinkujúcich, realizačného tímu aj divákov. „Pri kontrole dodržiavania pravidiel na športových a kultúrnych podujatiach budeme spolupracovať s políciou, tak ako aj pri kontrole dodržiavania karantény,“ informuje riaditeľka Beníková. Kontakty zatiaľ dohľadávať stíhajú. „Mali sme aj dva prípady, pri ktorých sme pôvod nákazy nedohľadali. No nejedná sa o komunitný prenos. Taktiež sa aj v rámci športového podujatia vyskytol pozitívne testovaný účastník na Covid-19,“ doplnila Beníková. Pri dohľadávaní platia presné pravidlá, kto má byť kontaktovaný hygienou. „Úzky kontakt je bezprostredne blízka rodina zo spoločnej domácnosti, kolegovia z práce, ktorí s pozitívnym pacientom mali minimálne 15 minút nechránený kontakt bez rúšok a dezinfekcie. Najdôležitejšie je tak nosenie rúšok, dezinfekcia a dodržiavanie odstupu,“ upozorňuje riaditeľka hygieny.

Zrušili všetky podujatie

Napriek tomu, že Považská Bystrica bola doteraz hodnotená ako zelený okres, vedenie mesta sa rozhodlo zvolať krízový štáb. Prioritou je, aby okres bol pripravený vzhľadom na neustále stúpajúce čísla a boli nastavené jasné pravidlá pri dodržiavaní opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky. „Netreba robiť paniku, máme všetko pod kontrolou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zvládajú dohľadávať pozitívnych pacientov a ich kontakty, taktiež aj nemocnica zvláda riešiť týchto pacientov tak, že nie je ohrozený chod zdravotníckeho zariadenia,“ hovorí primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas. Radnica zaviedla opatrenia nad rámec tých, ktoré vyhlásila vláda. „Rozhodli sme sa, že na dobu neurčitú rušíme všetky spoločenské a kultúrne podujatia. Pravidelne sa konali stretnutia Jednoty dôchodcov a stretnutia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, no sú to najzraniteľnejšie skupiny, potrebujeme ich chrániť. Taktiež sa neuskutočnia stretnutia jubilantov. Jubilanti však ocenení budú, no inou formou,“ informuje Janas. Pôvodne mali byť úplne zrušené aj všetky športové podujatia. „Podľa dnešnej informácie však vláda SR povolila podujatia do päťdesiat ľudí. Preto sme potrebovali prijať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania tohto počtu, najmä na športoviskách. V obmedzenom režime, v akom sú od hygienika povolené, budú prebiehať naďalej aj svadby a vítanie do života. Zabezpečujeme aj osvedčovanie listín v domácnosti. Naše matrikárky striktne dodržiavajú prísne hygienické predpisy,“ pokračuje primátor mesta. Podujatia, ktoré neorganizuje mesto, sú v réžií daných inštitúcií. „Budeme sa riadiť podľa pokynov hlavného hygienika. Uvidíme, či pre PX centrum bude ekonomicky únosné pre takýto počet divákov organizovať kultúrne podujatia alebo premietania. S okamžitou platnosťou však rušíme všetky podujatia, ktoré organizuje mesto,“ doplnil Janas.

Pomáhajú aj dobrovoľníci

Pri zabezpečovaní dodržiavania hygienických nariadení pomáha polícia. S dezinfekciou zasa dobrovoľníci. „Sme veľmi radi, že spolupráca s dobrovoľnými hasičskými zbormi prebieha bez problémov, pozitívne hodnotíme spoluprácu. Mesto im pomohlo s nákupom ochranných prostriedkov, oni zasa pomáhajú s dezinfekciou verejných priestorov, v nemocnici. Robia to popri svojej práci a patrí im za to veľká vďaka,“ povedal primátor Janas.

Nemocnica funguje bez obmedzení

Aj napriek zvyšujúcemu sa počtu pozitívne testovaných na Covid-19, Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici situáciu zvláda. „Momentálne je situácia v nemocnici stabilizovaná, fungujeme v neobmedzenom režime, tak ako dlhodobo. Každý deň sa stretávame s podozrením alebo potvrdením prípadu Covid-19 v nemocnici, no prevádzka je na tieto situácie prispôsobená. Pacienti sú priebežne testovaní a v prípade pozitivity sú títo pacienti presunutí do nemocnice Trenčín. My zatiaľ dotestujeme ostatné kontakty, ostatných pacientov, rovnako aj personál. K dnešnému dňu nebol pozitívny ani jeden zamestnanec nemocnice, takže dodržiavanie prísnych hygienických podmienok má naozaj význam,“ informuje Igor Steiner, riaditeľ Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Aktuálne pacientov s Covid-19 umiestňujú do nemocnice v Trenčíne, no závisí to od kapacity krajskej nemocnice. „V prípade zhoršenia situácie máme stále zriadené covidové oddelenie ešte z prvej vlny pandémie. Má kapacitu 28 lôžok, takže môžeme prakticky okamžite týchto pacientov izolovať,“ informuje Steiner. Život ohrozujúci stav vplyvom Covid-19 okresná nemocnica zatiaľ riešiť nemusela. „Väčšinou majú pacienti indikovaní u nás minimálne prejavy. Prevažná väčšina pozitívnych prípadov však vzišla na základe testovania kvôli kontaktu s iným pozitívnym pacientom. Mali sme však aj pacienta so zápalom pľúc, u ktorého sa dokázal Covid-19. Taktiež prebehlo väčšie testovanie v rámci onkologických ambulancií, nakoľko doprovod jedného pacienta bol následne pozitívne testovaný. Všetci zamestnanci boli testovaní negatívne. Jeden z pacientov, ktorý v inkriminovanej dobe bol v tejto ambulancií, bol testovaný pozitívne, no je bez klinických príznakov,“ doplnil riaditeľ nemocnice.