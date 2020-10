Letné kúpalisko v Považskej bude modernejšie

Letné kúpalisko tento rok svoje brány neotvorilo, náhradou zaň nielen počas teplých slnečných dní bola krytá plaváreň.

2. okt 2020 o 10:06 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Letné kúpalisko tento rok svoje brány neotvorilo, náhradou zaň nielen počas teplých slnečných dní bola krytá plaváreň. Tá bola obyvateľom k dispozícií každý deň. V areáli na Lánskej sa zatiaľ vo veľkom rekonštruovalo a modernizovalo. Fólia v oboch bazénoch už je vymenená, pribudol nový altánok, onedlho budú osadené aj nové šmykľavky.

Rekonštrukcia bola nevyhnutná

Bazény na letnom kúpalisku boli rekonštruované pred mnohými rokmi a tak sa pod ich zlý stav podpísal zub času. Ochranná fólia už neslúžila svojmu účelu a pretekala. Radnica sa rozhodla kompletne ju vymeniť a areál zrekonštruovať. Priebeh prác si počas kontrolného dňa prišiel pozrieť primátor mesta Karol Janas. - „Práce na letnom kúpalisku sú v plnom prúde. Fólia v oboch bazénoch je takmer dokončená, sme radi, že stanovené termíny sa darí dodržiavať, dokonca sa možno práce skončia skôr, ako bolo predpokladané,“ - zhodnotil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nemalú časť modernizácie kúpaliska mali v réžií zamestnanci MŠK. – „Zabezpečovali sťahovanie starej fólie, robili betónovú vysprávku prasklín a nerovností bazéna, menšiu rekonštrukciu strojovne, v ktorej menili potrubie. Taktiež kompletne zbúrali altánok pred bufetom, nakoľko jeho ďalšie používanie statik nepovolil. Na základe projektu vybudovali nový,“ - zhrnul práce Miroslav Bubák z MŠK.

Osadenie fólie v oboch bazénoch, ako aj inštaláciu nových šmykľaviek zabezpečuje spoločnosť FEZA, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania.

Tobogán nahradia nové atrakcie

Tobogán, ktorý vyúsťoval do veľkého bazéna už doslúžil. Statik neodporučil jeho ďalšie využívanie z pohľadu bezpečnosti. Nahradia ho nové atrakcie. – „Objednaná je šmykľavka typu kamikadze, ktorá je dlhá dvanásť a vysoká päť metrov. Do malého bazéna dáme dve menšie šmykľavky,“ - poznamenal M. Bubák.

Areál ešte zatraktívni zväčšené beach volejbalové ihrisko. – „Významnú zásluhu na tom má Občianske združenie Ľudia pre hádzanú, tým pádom sa tu dá hrať aj plážová hádzaná či plážový futbal, čo zabezpečí väčšie vyžitie návštevníkov. Verím, že ich potešíme aj zakúpením slnečníkov, čím sa zlepší poskytovaný servis služieb,“ - zdôraznil K. Janas.

K dispozícií bola plaváreň

Vzhľadom k šíreniu koronavírusu krízový štáb mesta rozhodol, že letné kúpalisko zostalo zatvorené. K dispozícií však je obyvateľom od 6. júna krytá plaváreň, tá však funguje za sprísnených hygienicko-epidemiolgických podmienok. – „Maximálny počet návštevníkov v bazéne nesmie prekročiť hranicu 40 osôb, každé dve hodiny sa robí kompletná dezinfekcia celých priestorov. Návštevníci sa musia zapisovať do zoznamu, aby ich bolo možné dohľadať v prípade potrieb regionálneho úradu. No plaváreň využívajú vo veľkom, od júna do septembra ju navštívilo takmer 4 500 návštevníkov,“ - dodal na záver Miroslav Bubák.