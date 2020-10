GALÉRIA: Podhradské more žije celý rok

Aj napriek jesennému počasiu dobrovoľníci zorganizovali akciu pre odvážnych. Stretnú sa aj v zime, kúpanie nevynechajú.

3. okt 2020 o 8:05 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÉ PODHRADIE. Leto sa skončilo, vodné plochy návštevníci opustili. Kúpaliská a ich pláže, či už prírodné, alebo umelé, zostanú na zimu prázdne.

O Podhradskom mori to však neplatí. Ani upršané jesenné počasie nezabránilo konaniu akcie, ktorá v meste a okolí nemá konkurenciu. Napriek lokálnemu zámeru nabralo podujatie nevídaný rozmer.

September je ideálny

Areál Podhradského mora už niekoľko rokov budujú dobrovoľníci z nášho regiónu. Ako sa postupne rozrastá, získava si aj stále viac priaznivcov.

Bolo len otázkou času, kedy sa títo dobrovoľníci rozhodnú zorganizovať podujatie pre nadšencov aktívneho pohybu. Začiatok septembra sa niesol v znamení Amatérsky Podhradskomorský Triatlon 2020.

„Od myšlienky, ktorú som zverejnil, po samotné uskutočnenie prešlo 25 dní. Bola to krásna 25-dňová podpora a spolupatričnosť veľa dobrých ľudí v mojom okolí,“ hovorí o prípravách organizátor Roman Klinčúch. Horúčavy pominuli, vlahé septembrové počasie sa na takúto akciu javilo ideálne, aj keď nakoniec bolo vody o niečo viac.

Bezpečnosť nadovšetko

Podujatie vyvolalo veľký záujem. Organizátori sa snažili všetko zabezpečiť tak, aby bol hladký, ale aj bezpečný priebeh.

Už deň vopred informoval účastníkov aj návštevníkov o pravidlách, ktoré treba dodržiavať. Samozrejmosťou boli aj opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

Účastníci prišli aj z ďaleka

Dobrovoľníci plánovali túto akciu ako regionálnu, pre nadšencov z okolia. Realita ale predčila ich očakávania. „Napriek upršanému počasiu sa na Amatérskom Podhradskomorskom Triatlone 2020 zúčastnilo 41 športovcov z Považskej Bystrice a okolia, Púchova, Bytče, Čadce.

Dokonca prišiel otec Ján Knapčok s hendikepovaným synom Denisom z Liptovského Hrádku, ktorí takisto úspešne zdolali celú triatlonovú trať. Otec sa venuje triatlonu už niekoľko rokov a dokázal naň namotivovať aj svojho syna,“ hovorí organizátor. Celý deň bolo v areáli Podhradského mora cítiť príval pozitívnej energie.

Plávanie, bicykel, beh

Motto podujatia vystihlo zámer, ktorý organizátori mali. Limit je daný. Prekonaj sám seba! Mnohým sa to skutočne podarilo. Trať nebola jednoduchá.

„Účastníci museli zvládnuť preplávať 320 metrov dĺžky jazera, na horskom bicykli prejsť sedem kilometrov, čo bolo sedemkrát po vrchnom obvode jazera a zabehnúť 3,2 kilometra, štyrikrát spodný obvod jazera,“ informuje Klinčúch.

Klasické triatlonové disciplíny tu však dostali nový rozmer.

Všetky vekové kategórie

Šport je nielen zdravý, ale aj skvelý relax. Najmä keď sa pri ňom stretnú ľudia s dobrou náladou, ktorú šíria okolo seba. Nie je to len výsada profe-sionálov so skvelou kondí-ciou. Triatlonu sa zúčastnili deti, ale aj o niečo starší pretekári. „Najmladšími účastníkmi boli jedenásťročná Lucia Jurgová z Púchova a desaťročný Jakub Zajac z Považskej Bystrice. Najstarší účastník zasa šesťdesiatročný Jaroslav Ševčík z Považskej Bystrice,“ povedal Roman Klinčúch.

Pokračujú v zime

Akcia mala veľký úspech. Podujatie prekonalo rozmer športovej akcie a stalo sa tak akciou komunitnou. „Už počas príprav ma kamaráti ubezpečovali, že o rok ideme do toho opäť. Samotný deň pretekov nás v tom len utvrdil, keď si to pýtali aj samotní zúčastnení,“ povedal Klinčúch. No pre odvážnych je tu výzva, ktorá nie je tak ďaleko, vyžaduje si však nižšie teploty. „Už v zime chystáme na Podhradskom mori v spolupráci s občianskym združením Podhradské more a s Otužilcami z Podhradského mora zimnú verziu športovej akcie Zimný Swim&Run okolo Podhradského mora,“ informuje Klinčúch.