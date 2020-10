Čo sa dialo v šatni Púchova na Nou Campe? Holeščák vyťahuje nepoznané detaily

Prečo s Barcelonou hrali v Trnave?

6. okt 2020 o 19:03 Milan Hrubo

Pred pár dňami sme si pripomenuli 17. výročie pamätného futbalového zápasu, v ktorom Matador Púchov šokoval hviezdami nabitú FC Barcelona.

Na nezabudnuteľné stretnutie sme si zaspomínali prostredníctvom rozhovoru s vtedajším manažérom Púchova PAVLOM HOLEŠČÁKOM a prebrali sme aj iné vážne futbalové témy.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Či mal futbalový Púchov so sponzorom Matadorom skutočne také podmienky, ako sa hovorilo • Prečo neorganizovali zápas s Barcelonou v Púchove a ako si spomína na šialenstvo okolo vstupeniek, prečo nezverili ich predaj agentúre • Či boli Barcelončania nafúkaní • Ako sa španielski novinári smiali na Máriovi Breškovi • Čo sa dialo v púchovskej šatni pred odvetou na Nou Campe • Ako Pavol Holeščák kritizuje mesto Púchov a MŠK, dianie v Nitre a Trenčíne a celkovo v slovenskom futbale • V ktorom z klubov, v akých funkcionárčil, sa točili najväčšie peniaze

Ako si s odstupom času spomínate na zápas proti Barcelone?

Sú to veľmi pekné a príjemné spomienky. Samozrejme, človek zalistuje aj do minulosti, akým spôsobom sme sa k tomu dopracovali. Je to história za päťsto, ako sa hovorí. Keď mi synovia pošlú nejaké archívne videá zo zápasu, ešte aj teraz ma to vie rozcítiť.

Samozrejme, sledujem aj zápasy našich celkov v Európe. Naposledy Dunajskú Stredu v Linzi. Nedá mi to, musím povedať, že som sa vnútorne pohoršil nad vyjadrením redaktora denníku Šport, ktorý tento zápas prirovnal k tomu nášmu proti Barcelone. Nechcem nikoho uraziť, ale porovnať Barcelonu, top svetové mužstvo, s Linzom, ktorý patrí medzi mužstvá, slušne povedané zo štvrtého šuplíka, je podľa mňa trúfalé.

Púchov bol vtedy kritizovaný za nepresvedčivé výkony v lige a všetky predzápasové prognózy o vysokej porážke vyvrátil senzačnou remízou. Čím podľa vás Púchov Barcelonu zaskočil?

Barcelona je výzva pre každého, ale, samozrejme, musíte na to mať čiastočne kvalitu. Keď ju však nemáte, musíte ju vynahradzovať bojovnosťou a inými vecami. Hoci sme v lige prežívali útlm, ktorý je svojim spôsobom prirodzený, chalani sa proti Barcelone dokázali zomknúť a predviedli vynikajúci výkon. Nepamätám si mužstvo nášho rozmeru, ktoré by proti Barcelone kopalo trinásť rohov a odohralo proti nej viac-menej vyrovnanú partiu. Keď si celý zápas pozriem s odstupom času, je až neuveriteľné, v akej intenzite a nasadení sme ho odohrali. A nedá sa povedať, že so šťastím – remízu si Púchov zaslúžil.

Akú odmenu za ňu chalani dostali?