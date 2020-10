Doprava do Milochova nestačí

Milochovčania sú po zrušení vlakových spojov odkázaní na mestskú hromadnú dopravu. Autobusovú linku posilnili, nedostatočná je ale aj dĺžka prestupného lístka.

6. okt 2020 o 8:42 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po presmerovaní železničnej trate mimo územia mestskej časti Milochov zostali obyvatelia bez priameho spojenia. Vlaková zastávka im zabezpečovala dopravu na oba smery. Teraz sú odkázaní na mestskú hromadnú dopravu. Tá im však zabezpečuje spojenie len do mesta, odkiaľ musia prestupovať a využiť ďalšie formy dopravy. „Ľudia pracujú v Žiline, v Púchove, doprava je komplikovaná a trvá to oveľa dlhšie,“ hovorí obyvateľka Milochova.

Prišli o výhodné spojenie

Od sedemnásteho septembra vlaky jazdia po novej trase. Aj keď ide len o prvý úsek novej trate, Milochov už obchádza cez most ponad Nosickú priehradu.

Obyvatelia tejto mestskej časti tak prišli o pätnásť spojov smerom do Považskej Bystrice, o jeden viac smerom do Púchova. „Vlakový lístok stál menej. To nás ale tak netrápi. Horšie je, že teraz musíme stihnúť prestúpiť z autobusu na vlak, alebo zasa dlho čakať na stanici. Cesta sa nám tak výrazne predĺžila a skomplikovala,“ povedala Milochovčanka.