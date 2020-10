Tréner Kvašova Žiaček: Historický zápas si užijeme

Futbalistov Kvašova čaká v Slovnaft Cup-e súper toho najťažšieho kalibru, bratislavský Slovan. Pred týmto, pre malú obec historickým duelom sme sa porozprávali s trénerom štvrtoligistu Ľubošom Žiačkom.

6. okt 2020 o 10:27 Peter Mičúch

Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že vám žreb prisúdil v pohári Slovan?

Na úvod musím podotknúť že nám ho žreb neprisúdil, naopak my sme sa k nemu prebojovali cez prvé dve kolá. Keď som videl rozlosovanie pohára, tak som si prial, aby sme to zvládli minimálne do 3. kola, kde by na nás čakal asi Slovan. Pozorovali sme posledné kolo, kto vyjde víťazne z duelu Beluša – Slovan. Dobre hrajúca Beluša skoro dosiahla senzáciu. Myslím si, že Slovan je veľkým lákadlom aj pre kluby hrajúce vyššiu súťaž. Zápas s ním je pre nás odmena za doterajšiu robotu, a na druhej strane aj pre našich verných divákov, ktorí za nami celú dobu stáli a verili nám.

Bude na tento zápas nejaká špeciálna príprava?

Pre Spartak Kvášov je to veľká česť hrať zápas proti úradujúcemu majstrovi Slovenska. Je to zatiaľ vrchol celej futbalovej histórie Spartaka Kvášov, a budeme si túto slávu chcieť patrične užiť. Špeciálnu prípravu na tento zápas nechystám, máme upravený týždenný plán, aby sme to zvládli aj po fyzickej stránke.

Nebudú sa vám pred slávnym klubom triasť kolená?

Dúfam, že nás prídu povzbudiť naši verní fanúšikovia a pridajú sa k nim aj tzv. zvedavci a slušným povzbudzovaním budú našim dvanástym hráčom. V takomto zápase nie je namieste žiaden strach, naopak hráči si zápas musia futbalovo užiť, veď pre niektorých to bude vrchol ich kariéry.

Pôsobíte v 4. lige, na malú obec vysoká súťaž. Ako ste to dokázali?

Trénerom Spartaka som už piatu sezónu, i keď tú minulú korona prakticky zrušila. V priebehu prvých troch sezón sme postúpili zo 7. ligy až do terajšej 4. ligy. Za týmito úspechmi sa skrýva množstvo tvrdej práce, odriekania a potu. Za týmto všetkým stojí p. Ferdinand Kováč v spolupráci s p. Petrom Ježom a zástupcami obce Kvášov. Aj touto cestou im chcem poďakovať za všetko vynaložené úsilie.

Bude sa hrať v Nemšovej, myslíte že si vaši priaznivci nájdu cestu na štadión? Aký záujem o tento zápas očakávate?

Touto cestou chcem najskôr poďakovať všetkým našim fanúšikom, ktorí si vedia nájsť cestu aj na naše vonkajšie zápasy, aj na tie „domáce“ do Nemšovej. Ani na chvíľu nepochybujem o tom, že naši fanúšikovia si nájdu cestu na túto klubovú slávu. Dúfam a spravím všetko pre to, aby sme boli pre Slovan dôstojným súperom. Akurát škoda, že nás v poslednej dobe prenasledujú rôzne zranenia. Záujem o tento zápas bude určite veľký, veď Slovan bol, je a aj bude výstavnou skriňou slovenského futbalu.

Ako ste spokojný s doterajším priebehom sezóny?

Ako som už spomínal, trápia nás početné zranenia, a tak sme dosť limitovaní. Úvod sme zvládli dobre a až na dva zápasy sme podali kvalitné výkony, za ktoré treba hráčov pochváliť. Avšak na ten posledný s Vrbovým by som najradšej zabudol.

Bude pre vás duel so Slovanom vrcholom kariéry?

Ťažko povedať, či je jeden zápas pre trénera vrcholom kariéry, skôr by som povedal, že nie. Ale zatiaľ je to môj trénerský zápas s najlepším súperom a dúfam, že ich v budúcnosti bude viac.

Aká je úroveň 4. ligy? Máte skúsenosti aj s vyššími súťažami a vedeli by ste porovnávať?

Úroveň 4. ligy oproti nižším je oveľa lepšia. Je kvalitnejšia hlavne po technickej stránke, pôsobí v nej veľké množstvo bývalých prvoligových hráčov, ktorí jej dávajú veľký futbalový rozmer. Pôsobil som dlhé roky v mládežníckych súťažiach ako tréner druholigového dorastu alebo ako tréner 1. ligy žiakov, na tejto úrovni som sa často stretával aj s družstvami Slovana. Ako tréner mužov čerpám skúsenosti aj od mojich kolegov a kamarátov, ktorí trénujú vyššie súťaže ako ja. Je to pre moju prácu trénera veľmi dobré, navštevujem rôzne semináre pre trénerov. Skrátka futbal je pre mňa fenomén.

Aký je v Kvašove medzi ľuďmi záujem o futbal?

Keď to porovnám na počet obyvateľov a návštevnosti zápasov, tak by som ho hodnotil ako veľmi dobrý.

A čo mládež, ťahá ju to na trávnik?

Ako dlhoročný tréner mládeže si dovolím tvrdiť, že celkový záujem mládeže o šport ako taký veľmi rapídne klesá. Je to zložitá otázka na kompetentných v tomto štáte. V Kvášove fungujú dve mládežnícke družstvá, čo je veľmi dobré, že to dokázala tak malá dedinka a aj toto je obraz záujmu o futbal v Kvášove. Ale ak sa pozrieme po našom regióne komplexne, tak zistíme, že s počtom detí, ktoré majú záujem o šport, je to veľmi zlé. Platí to hlavne o kategórii dorastu, kde sa družstvá odhlasujú z oblastných súťaží.