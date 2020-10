Pozvánku na rande už futbalová rozhodkyňa dostala

Je jednou z piatich žien, ktoré pískajú mužský futbal v Západoslovenskom kraji. Mária Gašparíková sa v rozhodcovských kruhoch pohybuje od svojej osemnástky.

7. okt 2020 o 10:24 Peter Mičúch

Ako ste sa dostali k pískaniu?

Prehovorili ma. Keď som chodievala na zápasy ako divák, tak sa ma pýtali na rozhodcov. A že či by som nešla pískať. Ja na to, že kto by ma počúval, keď ma je ledva od zeme vidno. Ale ako 18-ročná som to skúsila a zostala som.

Prečo ste sa na to dali? Čo vás na tom baví?

Baví ma futbal. A na rozhodcovaní? Ťažká otázka. Asi ten adrenalín, že sa musím sústrediť celých deväťdesiat minút. Snažím sa nejako veľmi nezasahovať, nech si hrajú. Teda samozrejme ak tam nie sú nepekné zákroky.

